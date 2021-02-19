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Набиуллина предложила способ повысить доступность ипотеки
Набиуллина предложила способ повысить доступность ипотеки
Повышение доступности ипотеки для россиян следует сделать через адресные меры, включая поддержку заемщиков в регионах, а также молодых семей, заявила в беседе с РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:51
2021-02-19T10:55
россия
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Повышение доступности ипотеки для россиян следует сделать через адресные меры, включая поддержку заемщиков в регионах, а также молодых семей, заявила в беседе с РИА Новости председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.Глава Банка России напомнила, что снижение ставки по ипотеке в 2020 году было обусловлено общим снижением ставок на рынке и льготной программой правительства. Однако положительный эффект от этого влияния уже сошел на нет из-за роста цен на квартиры, считает Набиуллина.Однако глава ЦБ подчеркнула, что некоторые меры, такие как снижение ставок по кредитам на жилье вопреки рыночным тенденциям, могут привести к негативным последствиям."Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — объяснила собеседница агентства.Льготная ипотекаВесной минувшего года правительство начало программу льготной ипотеки под 6,5 процента. В то же время Центробанк понижал ключевую ставку, которая в июле достигла исторически минимального значения в 4,25 процента годовых. Средняя ставка по ипотеке, в свою очередь, опустилась к концу 2020 года до 7,36 процента, а граждане накопили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.Ажиотажный спрос на кредиты вместе с низким предложением спровоцировал рост цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки. Глава Банка России признала, что льготная ипотека под 6,5 процента оказалась эффективной антикризисной мерой, однако эту программу, считает она, следует вовремя свернуть, сохранив целевым образом в некоторых субъектах Федерации.
https://realty.ria.ru/20210216/ipoteka-1597619102.html
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россия, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

Набиуллина предложила способ повысить доступность ипотеки

06:51 19.02.2021 (обновлено: 10:55 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Повышение доступности ипотеки для россиян следует сделать через адресные меры, включая поддержку заемщиков в регионах, а также молодых семей, заявила в беседе с РИА Новости председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Глава Банка России напомнила, что снижение ставки по ипотеке в 2020 году было обусловлено общим снижением ставок на рынке и льготной программой правительства. Однако положительный эффект от этого влияния уже сошел на нет из-за роста цен на квартиры, считает Набиуллина.
"Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", — сказала она.
Однако глава ЦБ подчеркнула, что некоторые меры, такие как снижение ставок по кредитам на жилье вопреки рыночным тенденциям, могут привести к негативным последствиям.
"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — объяснила собеседница агентства.
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Льготная ипотека

Весной минувшего года правительство начало программу льготной ипотеки под 6,5 процента. В то же время Центробанк понижал ключевую ставку, которая в июле достигла исторически минимального значения в 4,25 процента годовых. Средняя ставка по ипотеке, в свою очередь, опустилась к концу 2020 года до 7,36 процента, а граждане накопили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.
Ажиотажный спрос на кредиты вместе с низким предложением спровоцировал рост цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.
Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки. Глава Банка России признала, что льготная ипотека под 6,5 процента оказалась эффективной антикризисной мерой, однако эту программу, считает она, следует вовремя свернуть, сохранив целевым образом в некоторых субъектах Федерации.
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РоссияИпотекаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
 
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