https://ria.ru/20210219/ipoteka-1598110234.html

Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке

Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке

Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T03:03

2021-02-19T03:03

2021-02-19T05:48

россия

ипотека

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье."Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", — заключила глава Центробанка.Правительство весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36 процента, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.

https://ria.ru/20210219/ipoteka-1598100664.html

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россия, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика