https://ria.ru/20210219/ipoteka-1598110234.html
Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T03:03
2021-02-19T03:03
2021-02-19T05:48
россия
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье."Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", — заключила глава Центробанка.Правительство весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36 процента, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.
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россия, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина
.
"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — отметила Набиуллина.
Набиуллина напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье.
"Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", — заключила глава Центробанка
.
Правительство весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36 процента, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.
Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.