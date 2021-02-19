https://ria.ru/20210219/indiya-1598123791.html

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:32

2021-02-19T09:32

2021-02-19T09:32

мвд индии

уттаракханд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/proisshestviya-1596405638.html

уттаракханд

индия

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мвд индии, уттаракханд, индия, в мире