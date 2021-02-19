Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
© REUTERS / StringerИндо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.
По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
"Спасатели... обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны", - сообщила полиция.
Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.
Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.
В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.