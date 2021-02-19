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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:32
2021-02-19T09:32
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
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мвд индии, уттаракханд, индия, в мире

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

09:32 19.02.2021
 
© REUTERS / StringerИндо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия
Индо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Stringer
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев – РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.
По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
Сход ледника в Гималаях, Индия. Кадр из видео очевидца - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 18:10
Посольство не получало данных о россиянах на месте схода ледника в Индии
"Спасатели... обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны", - сообщила полиция.
Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.
Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.
В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
 
МВД ИндииУттаракхандИндияВ мире
 
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