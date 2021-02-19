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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/immunitet-1598196855.html
Инфекционист назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19
Инфекционист назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения России в зависимости от региона, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:26
2021-02-19T16:26
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения России в зависимости от региона, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, в статистику выключены только установленные случаи коронавируса.Из-за изменения вируса в сторону более легкой передачи, люди, которые не переболели и не провакцинировались, будут в большей опасности, добавил эксперт.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество

Инфекционист назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19

16:26 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения России в зависимости от региона, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, в статистику выключены только установленные случаи коронавируса.

"То есть по факту от 20 до 70% населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс", - сказал Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".

Из-за изменения вируса в сторону более легкой передачи, люди, которые не переболели и не провакцинировались, будут в большей опасности, добавил эксперт.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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