https://ria.ru/20210219/immunitet-1598150617.html

Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19

Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19

Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:00

наука

коронавирус covid-19

иммунитет

биология

здоровье

австралия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется. Полученные данные показывают, что вакцины против COVID-19 в идеале должны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Исследователи из Мельбурнского университета вместе с коллегами из Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса и Университета Флиндерса изучили динамики изменения со временем реакции иммунной системы человека, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2.Спайковый белок, или белок-шип позволяет вирусу прикрепляться к клеткам человека, проникать в них и там размножаться, поэтому важно понимать, как при повторном заражении нейтрализующие антитела будут реагировать на этот белок. При этом функции разных видов иммунных клеток различны: В-клетки распознают чужеродные структуры вируса — антигены, и отвечают за производство антител, а Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа, регулируют и направляют иммунитет, а также выполняют киллерные функции по отношению к вирусу.Авторы выяснили, что в течение четырех месяцев, в течение которых они наблюдали за пациентами, перенесшими COVID-19, количество В-клеток, распознающих спайковый белок, увеличилось практически у всех из них, независимо от степени тяжести болезни."Это интересно. Наша работа и другие недавние исследования показывают, что В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени, — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова руководителя исследования доктора Дженнифер Джуно (Jennifer Juno), старшего научного сотрудника Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти. — Это должно быть полезно для защиты, так как в случае повторного заражения эти "ячейки памяти" должны снова активироваться".Авторы отмечают, что до сих пор неизвестно, какое количество антител нужно для защиты от повторной инфекции, будь то вакцина или естественный вирус, и как долго эта защита будет сохранять эффективность. Тем не менее, результаты недавно завершенных испытаний 3 фазы целого ряда вакцин показали, что иммунная защита, обеспечиваемая вакцинами, похоже, более сильная, чем та, что образуется после естественной инфекции."Данные о ведущих вакцинах показывают, что они формируют по крайней мере вдвое больше антител, чем естественная инфекция, и это очень обнадеживает, — говорит доктор Джуно. — Хотя мы до сих пор не знаем, сколько антител нужно на самом деле для защиты. Кроме того, еще предстоит понять, могут ли эти В-клетки памяти помочь иммунной системе распознавать новые варианты вируса SARS-CoV-2, которые появляются в настоящее время, и защитить от них".

https://ria.ru/20210218/kovid-1597900937.html

https://ria.ru/20210217/kovid-1597854619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, иммунитет, биология, здоровье, австралия