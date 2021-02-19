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Новости Подмосковья
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Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне
Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне
Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:43
2021-02-19T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Это первый серийный выпуск полного цикла в стране. Подобные иглы изготавливают для забора венозной крови. На заводе их выпускают с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации позволяет врачам видеть, когда игла попадает в вену пациента. Благодаря этому снижаются болезненные ощущения и образование гематом и травм.Элементы самих игл не разъединяются. Это значит, что врачи не подхватят инфекцию при заборе крови.Сейчас Россия закупает двусторонние иглы в Китае, США и странах Евросоюза. За счет завода в Дубне доля импорта двусторонних игл упадет до 50%. На предприятии будут производить 80 миллионов игл в год.
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московская область (подмосковье)

Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне

16:43 19.02.2021 (обновлено: 16:51 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗабор крови в рамках акции "Оставайся донором" в Центре крови ФМБА России в Москве
Забор крови в рамках акции Оставайся донором в Центре крови ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Это первый серийный выпуск полного цикла в стране. Подобные иглы изготавливают для забора венозной крови. На заводе их выпускают с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации позволяет врачам видеть, когда игла попадает в вену пациента. Благодаря этому снижаются болезненные ощущения и образование гематом и травм.
Элементы самих игл не разъединяются. Это значит, что врачи не подхватят инфекцию при заборе крови.
Сейчас Россия закупает двусторонние иглы в Китае, США и странах Евросоюза. За счет завода в Дубне доля импорта двусторонних игл упадет до 50%. На предприятии будут производить 80 миллионов игл в год.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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