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Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне
Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне
Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:43
2021-02-19T16:43
2021-02-19T16:51
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Это первый серийный выпуск полного цикла в стране. Подобные иглы изготавливают для забора венозной крови. На заводе их выпускают с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации позволяет врачам видеть, когда игла попадает в вену пациента. Благодаря этому снижаются болезненные ощущения и образование гематом и травм.Элементы самих игл не разъединяются. Это значит, что врачи не подхватят инфекцию при заборе крови.Сейчас Россия закупает двусторонние иглы в Китае, США и странах Евросоюза. За счет завода в Дубне доля импорта двусторонних игл упадет до 50%. На предприятии будут производить 80 миллионов игл в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360"
, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Это первый серийный выпуск полного цикла в стране. Подобные иглы изготавливают для забора венозной крови. На заводе их выпускают с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации позволяет врачам видеть, когда игла попадает в вену пациента. Благодаря этому снижаются болезненные ощущения и образование гематом и травм.
Элементы самих игл не разъединяются. Это значит, что врачи не подхватят инфекцию при заборе крови.
Сейчас Россия закупает двусторонние иглы в Китае, США и странах Евросоюза. За счет завода в Дубне доля импорта двусторонних игл упадет до 50%. На предприятии будут производить 80 миллионов игл в год.