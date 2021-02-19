https://ria.ru/20210219/igly-1598199762.html

Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне

Производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне

Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:43

2021-02-19T16:43

2021-02-19T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598200478_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_01b7e49b3169fa2beb2e8a262a9d0eef.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Уникальное для России производство двусторонних игл с камерами визуализации запустили в Дубне. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Это первый серийный выпуск полного цикла в стране. Подобные иглы изготавливают для забора венозной крови. На заводе их выпускают с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации позволяет врачам видеть, когда игла попадает в вену пациента. Благодаря этому снижаются болезненные ощущения и образование гематом и травм.Элементы самих игл не разъединяются. Это значит, что врачи не подхватят инфекцию при заборе крови.Сейчас Россия закупает двусторонние иглы в Китае, США и странах Евросоюза. За счет завода в Дубне доля импорта двусторонних игл упадет до 50%. На предприятии будут производить 80 миллионов игл в год.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)