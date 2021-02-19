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Россияне назвали идеального мужчину из русской и мировой литературы
Россияне назвали идеального мужчину из русской и мировой литературы
Российские читатели, которых спросили, кого из литературных персонажей они могли бы назвать идеальным мужчиной, вспомнили Ретта Батлера из романа Маргарет... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:50
2021-02-19T01:50
2021-02-19T01:50
культура
александр грин
книги
новости культуры
шерлок холмс
литрес
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борис акунин
михаил булгаков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские читатели, которых спросили, кого из литературных персонажей они могли бы назвать идеальным мужчиной, вспомнили Ретта Батлера из романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", мистера Дарси из романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", а также Грея из повести Александра Грина "Алые паруса", при этом многие отметили, что литература повлияла на их представление об идеальном мужчине, сообщила РИА Новости пресс-служба группы компаний "ЛитРес".Исследование проводилось в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля, в нем приняли участие более двух тысяч пользователей книжного сервиса MyBook.За героя культового романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" Ретта Батлера отдали свои голоса 34% опрошенных. Немного отстает персонаж книги Джейн Остин "Гордость и предубеждение" Мистер Дарси, его результат — 30%, на третьем месте романтик — Грей (29,5%), персонаж повести Александра Грина "Алые паруса.В пятерку лидеров также вошли Шерлок Холмс из произведений Артура Конан Дойля и герой романов Бориса Акунина Эраст Фандорин.Среди героев отечественной литературы помимо Фандорина и Грея опрошенные отметили Андрея Болконского ("Война и мир" Льва Толстого) и Мастера ("Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова). Замыкает пятерку пушкинский Владимир Дубровский.Как добавили в пресс-службе, 65% опрошенных, более 80% из которых женщины, признались, что литература во многом повлияла на то, как они представляют себе подходящего партнера.
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александр грин, книги, новости культуры, шерлок холмс, литрес, лев толстой (писатель), борис акунин, михаил булгаков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские читатели, которых спросили, кого из литературных персонажей они могли бы назвать идеальным мужчиной, вспомнили Ретта Батлера из романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", мистера Дарси из романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", а также Грея из повести Александра Грина "Алые паруса", при этом многие отметили, что литература повлияла на их представление об идеальном мужчине, сообщила РИА Новости пресс-служба группы компаний "ЛитРес".
Исследование проводилось в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля, в нем приняли участие более двух тысяч пользователей книжного сервиса MyBook.
За героя культового романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" Ретта Батлера отдали свои голоса 34% опрошенных. Немного отстает персонаж книги Джейн Остин "Гордость и предубеждение" Мистер Дарси, его результат — 30%, на третьем месте романтик — Грей (29,5%), персонаж повести Александра Грина "Алые паруса.
В пятерку лидеров также вошли Шерлок Холмс из произведений Артура Конан Дойля и герой романов Бориса Акунина Эраст Фандорин.
Среди героев отечественной литературы помимо Фандорина и Грея опрошенные отметили Андрея Болконского ("Война и мир" Льва Толстого) и Мастера ("Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова). Замыкает пятерку пушкинский Владимир Дубровский.
Как добавили в пресс-службе, 65% опрошенных, более 80% из которых женщины, признались, что литература во многом повлияла на то, как они представляют себе подходящего партнера.