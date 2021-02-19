https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету

Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грипп для человечества может оказаться опаснее, чем коронавирус. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:17

2021-02-19T19:17

2021-02-19T21:57

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грипп для человечества может оказаться опаснее, чем коронавирус."Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы <…> больше, чем от коронавируса", — сказал он.Медик также напомнил, что с приходом пандемии грипп не "отменился". По его словам, в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.Мясников также выразил мнение, что статистика смертности от коронавируса в разных странах может быть не совсем точна, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. Процент смертности от гриппа, по его словам, напротив в реальности гораздо выше, чем принято считать.

https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597550181.html

https://ria.ru/20210209/rasslablenie-1596600463.html

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