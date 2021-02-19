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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html
Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету
Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грипп для человечества может оказаться опаснее, чем коронавирус. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:17
2021-02-19T21:57
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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здоровье
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грипп для человечества может оказаться опаснее, чем коронавирус."Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы &lt;…&gt; больше, чем от коронавируса", — сказал он.Медик также напомнил, что с приходом пандемии грипп не "отменился". По его словам, в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.Мясников также выразил мнение, что статистика смертности от коронавируса в разных странах может быть не совсем точна, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. Процент смертности от гриппа, по его словам, напротив в реальности гораздо выше, чем принято считать.
https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597550181.html
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Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету

19:17 19.02.2021 (обновлено: 21:57 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грипп для человечества может оказаться опаснее, чем коронавирус.
"Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы <…> больше, чем от коронавируса", — сказал он.
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Медик также напомнил, что с приходом пандемии грипп не "отменился". По его словам, в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.
Мясников также выразил мнение, что статистика смертности от коронавируса в разных странах может быть не совсем точна, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. Процент смертности от гриппа, по его словам, напротив в реальности гораздо выше, чем принято считать.
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