https://ria.ru/20210219/gibrid-1598113003.html

Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы

Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы

Более половины российских компаний (53%) планируют внедрить гибридную работу: часть рабочих дней в офисе, часть - из дома, показало исследование аналитического... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T06:09

2021-02-19T06:09

2021-02-19T06:10

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удаленная работа

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технологии

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более половины российских компаний (53%) планируют внедрить гибридную работу: часть рабочих дней в офисе, часть - из дома, показало исследование аналитического центра онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проведено с 9 по 11 февраля 2021 года среди 964 компаний-пользователей сервиса.При этом, 66% респондентов считают, что гибридная работа эффективнее полностью удаленной, 62% полагают, что государству нужно законодательно регламентировать гибридную работу, а 84% уверены в том, что культура дистанционной работы, полученная в 2020 году, поможет российским компаниям адаптироваться к гибридному графику.Однако, в российских компаниях пока нет однозначного мнения об оптимальном графике гибридной работы. За 3 дня в офисе, 2 дня дома - 26% опрошенных, столько же - за 2 дня в офисе, 3 дома. Работать 1 день в офисе, 4 дома предпочли бы 25% респондентов, 13% - за 4 дня в офисе, 1 дома. Отмечается также, что 60% участников опроса считают, что офис их компании - безопасное место для работы в условиях пандемии COVID-19.С утверждением, что гибридная работа станет "новой нормальностью" для всех российских компаний согласны 65% респондентов. 51% участников опроса считают, что карьера сотрудников, которые работают в гибридном графике, будет расти быстрее, чем у работающих удаленно."Дистанционная работа останется с нами навсегда. Даже после завершения масштабных программ вакцинаций по всему миру и в России... Гибридная работа будет брать из удаленного и офисного формата всё лучшее - российским предпринимателям и компаниям предстоит в очередной раз перестроиться и научиться коммуницировать заново", - прокомментировал заместитель гендиректора онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24" Сергей Кулешов.

https://ria.ru/20210203/udalenka-1595783006.html

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