Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210219/gavr-1598133466.html
Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club
Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club
Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:24
2021-02-19T12:24
тнт (телеканал)
знаменитости
звезды
гарик харламов (игорь)
михаил галустян
шоубиз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131026_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_e81632ccfd34e5d32daceffe0de7ef48.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ.В какой-то момент Гордеев, который выступал в Comedy Club с 2006 по 2009 годы, понял, что не хочет больше быть артистом. По словам комика, он далеко не "уникальный самородок" – вроде Гарика Харламова или Михаила Галустяна.Вместе с женой Гордеев воспитывает троих детей. "У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать, — вспоминал шоумен. — Когда старшие уже пошли в школу - если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах (а они обычно проходили на выходных или поздно вечером), то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — в нормальный". После ухода со сцены Гавриил Гордеев стал директором по маркетингу телеканала, а потом его назначили директором ТНТ4. Но в 2020-м году он ушел из ТНТ и занялся своими проектами.Последний — фильм "Батя", который продюсировал шоумен.
https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131026_26:0:2298:1704_1920x0_80_0_0_4e66713271239dc83c2faf2f330304ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тнт (телеканал), знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), михаил галустян, шоу-бизнес

Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club

12:24 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев
Руководитель телеканала Матч Премьер Гавриил Гордеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ.
В какой-то момент Гордеев, который выступал в Comedy Club с 2006 по 2009 годы, понял, что не хочет больше быть артистом. По словам комика, он далеко не "уникальный самородок" – вроде Гарика Харламова или Михаила Галустяна.
"В 2009-м я уже начал сомневаться, что дальше хочу быть всю жизнь артистом", — прокомментировал Гавр.
Вместе с женой Гордеев воспитывает троих детей. "У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать, — вспоминал шоумен. — Когда старшие уже пошли в школу - если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах (а они обычно проходили на выходных или поздно вечером), то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — в нормальный".
После ухода со сцены Гавриил Гордеев стал директором по маркетингу телеканала, а потом его назначили директором ТНТ4. Но в 2020-м году он ушел из ТНТ и занялся своими проектами.
Последний — фильм "Батя", который продюсировал шоумен.
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:20Шоубиз
Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности
 
ШоубизТНТ (телеканал)ЗнаменитостизвездыГарик Харламов (Игорь)Михаил ГалустянШоу-бизнес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния