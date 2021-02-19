https://ria.ru/20210219/gavr-1598133466.html
Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club
Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club
Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:24
2021-02-19T12:24
2021-02-19T12:24
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ.В какой-то момент Гордеев, который выступал в Comedy Club с 2006 по 2009 годы, понял, что не хочет больше быть артистом. По словам комика, он далеко не "уникальный самородок" – вроде Гарика Харламова или Михаила Галустяна.Вместе с женой Гордеев воспитывает троих детей. "У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать, — вспоминал шоумен. — Когда старшие уже пошли в школу - если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах (а они обычно проходили на выходных или поздно вечером), то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — в нормальный". После ухода со сцены Гавриил Гордеев стал директором по маркетингу телеканала, а потом его назначили директором ТНТ4. Но в 2020-м году он ушел из ТНТ и занялся своими проектами.Последний — фильм "Батя", который продюсировал шоумен.
https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html
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тнт (телеканал), знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), михаил галустян, шоу-бизнес
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости
. Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил
Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ.
В какой-то момент Гордеев, который выступал в Comedy Club с 2006 по 2009 годы, понял, что не хочет больше быть артистом. По словам комика, он далеко не "уникальный самородок" – вроде Гарика Харламова или Михаила Галустяна.
"В 2009-м я уже начал сомневаться, что дальше хочу быть всю жизнь артистом", — прокомментировал Гавр.
Вместе с женой Гордеев воспитывает троих детей. "У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать, — вспоминал шоумен. — Когда старшие уже пошли в школу - если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах (а они обычно проходили на выходных или поздно вечером), то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — в нормальный".
После ухода со сцены Гавриил Гордеев стал директором по маркетингу телеканала, а потом его назначили директором ТНТ4. Но в 2020-м году он ушел из ТНТ и занялся своими проектами.
Последний — фильм "Батя", который продюсировал шоумен.