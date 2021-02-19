https://ria.ru/20210219/gavr-1598133466.html

Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club

Гавр объяснил, почему ушел из Comedy Club

Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:24

2021-02-19T12:24

2021-02-19T12:24

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комик Гавриил Гордеев (Гавр), известный зрителям по участию в Comedy Club, объяснил Teleprogramma.pro, почему покинул шоу на ТНТ.В какой-то момент Гордеев, который выступал в Comedy Club с 2006 по 2009 годы, понял, что не хочет больше быть артистом. По словам комика, он далеко не "уникальный самородок" – вроде Гарика Харламова или Михаила Галустяна.Вместе с женой Гордеев воспитывает троих детей. "У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать, — вспоминал шоумен. — Когда старшие уже пошли в школу - если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах (а они обычно проходили на выходных или поздно вечером), то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — в нормальный". После ухода со сцены Гавриил Гордеев стал директором по маркетингу телеканала, а потом его назначили директором ТНТ4. Но в 2020-м году он ушел из ТНТ и занялся своими проектами.Последний — фильм "Батя", который продюсировал шоумен.

https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html

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тнт (телеканал), знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), михаил галустян, шоу-бизнес