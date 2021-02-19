https://ria.ru/20210219/filin-1598193482.html

В Новодвинске спасли филина от стаи ворон

В Новодвинске спасли филина от стаи ворон

Пожарные в Новодвинске Архангельской области спасли филина, забравшегося на крышу электроподстанции после плотного обеда и атакованного стаей ворон, сообщило... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:07

2021-02-19T16:07

2021-02-19T16:26

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новодвинск

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МУРМАНСК, 19 фев — РИА Новости. Пожарные в Новодвинске Архангельской области спасли филина, забравшегося на крышу электроподстанции после плотного обеда и атакованного стаей ворон, сообщило городское МЧС на своей странице во "ВКонтакте"."Диспетчеру ПЧ-53 по телефону 101 поступило сообщение о нестандартной помощи, помощь требовалась сове, птица находилась на крыше электрической подстанции, около психологического центра "Гармония", и ее атаковала стая ворон", — рассказали спасатели.Помощь вызвали сотрудницы психологического центра, которые не могли спокойно наблюдать неравную схватку пернатых. Новодвинские спасатели незамедлительно выдвинулись на подмогу и при помощи лестницы забрались на крышу. Правда, сова не поняла благородных намерений и бросилась с крыши, ударившись о стену детского центра.Они также добавили, что при осмотре у пернатого нашли остатки вороны. Предположительно, хищник не оценил свои силы и из жадности переел, так что даже не мог взлететь."Обжору погрузили в специальную клетку и вывезли в привычную среду обитания — лес. К психологам присоединилась юная натуралистка и констатировала, что это вовсе не сова, а филин", — заключили в МЧС.

https://ria.ru/20210217/pozhar-1597824774.html

россия

новодвинск

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новодвинск