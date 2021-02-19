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В Новодвинске спасли филина от стаи ворон
В Новодвинске спасли филина от стаи ворон
Пожарные в Новодвинске Архангельской области спасли филина, забравшегося на крышу электроподстанции после плотного обеда и атакованного стаей ворон, сообщило... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:07
2021-02-19T16:07
2021-02-19T16:26
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новодвинск
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МУРМАНСК, 19 фев — РИА Новости. Пожарные в Новодвинске Архангельской области спасли филина, забравшегося на крышу электроподстанции после плотного обеда и атакованного стаей ворон, сообщило городское МЧС на своей странице во "ВКонтакте"."Диспетчеру ПЧ-53 по телефону 101 поступило сообщение о нестандартной помощи, помощь требовалась сове, птица находилась на крыше электрической подстанции, около психологического центра "Гармония", и ее атаковала стая ворон", — рассказали спасатели.Помощь вызвали сотрудницы психологического центра, которые не могли спокойно наблюдать неравную схватку пернатых. Новодвинские спасатели незамедлительно выдвинулись на подмогу и при помощи лестницы забрались на крышу. Правда, сова не поняла благородных намерений и бросилась с крыши, ударившись о стену детского центра.Они также добавили, что при осмотре у пернатого нашли остатки вороны. Предположительно, хищник не оценил свои силы и из жадности переел, так что даже не мог взлететь."Обжору погрузили в специальную клетку и вывезли в привычную среду обитания — лес. К психологам присоединилась юная натуралистка и констатировала, что это вовсе не сова, а филин", — заключили в МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новодвинск
МУРМАНСК, 19 фев — РИА Новости.
Пожарные в Новодвинске
Архангельской области спасли филина, забравшегося на крышу электроподстанции после плотного обеда и атакованного стаей ворон, сообщило городское МЧС на своей странице во "ВКонтакте
".
"Диспетчеру ПЧ-53 по телефону 101 поступило сообщение о нестандартной помощи, помощь требовалась сове, птица находилась на крыше электрической подстанции, около психологического центра "Гармония", и ее атаковала стая ворон", — рассказали спасатели.
Помощь вызвали сотрудницы психологического центра, которые не могли спокойно наблюдать неравную схватку пернатых. Новодвинские спасатели незамедлительно выдвинулись на подмогу и при помощи лестницы забрались на крышу. Правда, сова не поняла благородных намерений и бросилась с крыши, ударившись о стену детского центра.
"Пожарные осмотрели бедолагу, констатировали жизнь и передали его сотрудникам "Гармонии" для последующего осмотра. Психологи тщательно осмотрели птицу, согрели в своем теплом кабинете. Состояние пернатого было отличное, но сказался стресс, психологическая помощь не потребовалась", — уточнили спасатели.
Они также добавили, что при осмотре у пернатого нашли остатки вороны. Предположительно, хищник не оценил свои силы и из жадности переел, так что даже не мог взлететь.
"Обжору погрузили в специальную клетку и вывезли в привычную среду обитания — лес. К психологам присоединилась юная натуралистка и констатировала, что это вовсе не сова, а филин", — заключили в МЧС.