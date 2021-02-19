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В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк
В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк
В Красноярске разыскивают мужчину, бросившего зажженный пиротехнический снаряд в машину спикера горсовета Натальи Филюриной. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:58
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россия
гумвд
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 фев — РИА Новости. В Красноярске разыскивают мужчину, бросившего зажженный пиротехнический снаряд в машину спикера горсовета Натальи Филюриной."На место &lt;…&gt; прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщает пресс-служба краевого главка МВД.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, петарда взорвалась около машины Филюриной."Фейерверк или что-то такое попало в машину или возле, выясняем. Она не пострадала", — сказал собеседник агентства.Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер наблюдения, организован розыск злоумышленника, добавили в ГУМВД.Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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4.7
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353
60
Взрыв петарды около машины спикера горсовета Красноярска
В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк. На месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет.
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россия, гумвд, красноярск, происшествия

В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк

09:58 19.02.2021 (обновлено: 11:59 19.02.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 19 фев — РИА Новости. В Красноярске разыскивают мужчину, бросившего зажженный пиротехнический снаряд в машину спикера горсовета Натальи Филюриной.
"На место <…> прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, петарда взорвалась около машины Филюриной.
"Фейерверк или что-то такое попало в машину или возле, выясняем. Она не пострадала", — сказал собеседник агентства.
Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер наблюдения, организован розыск злоумышленника, добавили в ГУМВД.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.
"Следственной частью городского управления полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "хулиганство", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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