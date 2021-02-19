https://ria.ru/20210219/feyerverk-1598126178.html

В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк

В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк

В Красноярске разыскивают мужчину, бросившего зажженный пиротехнический снаряд в машину спикера горсовета Натальи Филюриной. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:58

2021-02-19T09:58

2021-02-19T11:59

россия

гумвд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 фев — РИА Новости. В Красноярске разыскивают мужчину, бросившего зажженный пиротехнический снаряд в машину спикера горсовета Натальи Филюриной."На место <…> прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщает пресс-служба краевого главка МВД.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, петарда взорвалась около машины Филюриной."Фейерверк или что-то такое попало в машину или возле, выясняем. Она не пострадала", — сказал собеседник агентства.Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер наблюдения, организован розыск злоумышленника, добавили в ГУМВД.Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201011/feyerverk-1579274930.html

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Взрыв петарды около машины спикера горсовета Красноярска В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк. На месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет. 2021-02-19T09:58 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, красноярск, происшествия