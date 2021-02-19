https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598239256.html

Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза

Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза

Взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:27

2021-02-19T20:27

2021-02-19T20:32

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что по иранской ядерной программе РФ участвует не в отношениях с Евросоюзом, а в работе коллективной группы стран, по Ближнему Востоку речь идет о многостороннем сотрудничестве.Как рассказал Лавров, накануне визита высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Москва предложила его экспертам сделать совместное заявление главы МИД РФ и высокого представителя ЕС по Ближнему Востоку, "где у нас позиции практически идентичные, с призывом к возобновлению деятельности "квартета", призывом к прямым палестино-израильским переговорам, к уважению имеющихся резолюций ООН и т. д". "Дали им абсолютно проходной с первого раза текст – полторы страницы. За несколько дней до его приезда нам сообщили, что "не получается", - заявил глава МИД РФ.Он подтвердил, что на Западе ищут повод ухудшить отношения с РФ. "Но поводов достаточно: всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств",- сказал он.Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.

https://ria.ru/20210219/lavrov-1598235333.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, оон, сша, в мире