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Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза
Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза
Взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:27
2021-02-19T20:32
россия
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сергей лавров
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в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что по иранской ядерной программе РФ участвует не в отношениях с Евросоюзом, а в работе коллективной группы стран, по Ближнему Востоку речь идет о многостороннем сотрудничестве.Как рассказал Лавров, накануне визита высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Москва предложила его экспертам сделать совместное заявление главы МИД РФ и высокого представителя ЕС по Ближнему Востоку, "где у нас позиции практически идентичные, с призывом к возобновлению деятельности "квартета", призывом к прямым палестино-израильским переговорам, к уважению имеющихся резолюций ООН и т. д". "Дали им абсолютно проходной с первого раза текст – полторы страницы. За несколько дней до его приезда нам сообщили, что "не получается", - заявил глава МИД РФ.Он подтвердил, что на Западе ищут повод ухудшить отношения с РФ. "Но поводов достаточно: всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств",- сказал он.Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.
https://ria.ru/20210219/lavrov-1598235333.html
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, оон, сша, в мире

Лавров привел "вопиющий пример" поведения представителей Евросоюза

20:27 19.02.2021 (обновлено: 20:32 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас не осталось ничего, даже спорадических контактов по каким-то международным проблемам", - сказал Лавров в интервью РБК-ТВ.

Он отметил, что по иранской ядерной программе РФ участвует не в отношениях с Евросоюзом, а в работе коллективной группы стран, по Ближнему Востоку речь идет о многостороннем сотрудничестве.
Как рассказал Лавров, накануне визита высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Москва предложила его экспертам сделать совместное заявление главы МИД РФ и высокого представителя ЕС по Ближнему Востоку, "где у нас позиции практически идентичные, с призывом к возобновлению деятельности "квартета", призывом к прямым палестино-израильским переговорам, к уважению имеющихся резолюций ООН и т. д". "Дали им абсолютно проходной с первого раза текст – полторы страницы. За несколько дней до его приезда нам сообщили, что "не получается", - заявил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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"Выдам сейчас секрет, потому что это вопиющий пример. За столом переговоров я спросил Борреля: "Как у нас с этим заявлением, почему не получилось?" Он стал вертеть головой в разные стороны, и было понятно, это он подтвердил, что ему никто об этом даже не сказал. Вот такие люди занимаются тем, что некоторые наши либералы называют "отношениями с ЕС", - добавил министр.

Он подтвердил, что на Западе ищут повод ухудшить отношения с РФ. "Но поводов достаточно: всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств",- сказал он.
Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.
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РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзООНСШАВ мире
 
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