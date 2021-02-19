https://ria.ru/20210219/evromaydan-1598171848.html

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране

Новый "евромайдан" на Украине невозможен из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:26

2021-02-19T14:26

2021-02-19T14:26

верховная рада украины

виктор янукович

николай азаров (политик)

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый "евромайдан" на Украине невозможен из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают нынешние власти, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать за пределы страны. Украинские правоохранители подозревают Азарова в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.Именно из-за отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году там не произошло никакого переворота, считает Азаров. "Это серьезная спецоперация, которая долго готовится. Используется для этого подходящий повод", - добавил он."Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура…. Нужны ресурсы, СМИ, лидеры", - утверждает экс-премьер.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20210109/evromaydan-1592397632.html

https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html

киев

украина

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верховная рада украины, виктор янукович, николай азаров (политик), киев, украина, в мире