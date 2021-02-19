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Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране
Новый "евромайдан" на Украине невозможен из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:26
2021-02-19T14:26
верховная рада украины
виктор янукович
николай азаров (политик)
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый "евромайдан" на Украине невозможен из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают нынешние власти, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать за пределы страны. Украинские правоохранители подозревают Азарова в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.Именно из-за отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году там не произошло никакого переворота, считает Азаров. "Это серьезная спецоперация, которая долго готовится. Используется для этого подходящий повод", - добавил он."Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура…. Нужны ресурсы, СМИ, лидеры", - утверждает экс-премьер.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20210109/evromaydan-1592397632.html
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верховная рада украины, виктор янукович, николай азаров (политик), киев, украина, в мире

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране

14:26 19.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый "евромайдан" на Украине невозможен из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают нынешние власти, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать за пределы страны. Украинские правоохранители подозревают Азарова в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

"Нет, "майдана" не будет. Потому что если кто-то думает, что "майданы" стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. "Майдан" – это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти", - заявил Азаров на пресс-конференции в "АиФ".

Именно из-за отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году там не произошло никакого переворота, считает Азаров. "Это серьезная спецоперация, которая долго готовится. Используется для этого подходящий повод", - добавил он.
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"Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура…. Нужны ресурсы, СМИ, лидеры", - утверждает экс-премьер.

Кроме того, против возможного нового "майдана" работают американские кураторы Украины, которых устраивает нынешний режим, считает Азаров. "Против этого всего американские спецслужбы очень серьезно работают. Как только появляется что-либо такое, что может привлечь к себе внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия", - отметил он.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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