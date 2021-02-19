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Официальный курс евро на субботу вырос на 67 копеек
Официальный курс евро на субботу вырос на 67 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 67,27 копейки - до 89,5427 рубля, курс доллара - на 19,62 копейки, до 73,9717 рубля,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:26
2021-02-19T13:26
2021-02-19T13:26
россия
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экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 67,27 копейки - до 89,5427 рубля, курс доллара - на 19,62 копейки, до 73,9717 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла на 41,1 копейки, составив 80,9787 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика