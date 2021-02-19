https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html

Эксперт оценил перспективы диалога США и Ирана по ядерной сделке

Эксперт оценил перспективы диалога США и Ирана по ядерной сделке

Развитие отношений и решение иранской ядерной проблемы требуют синхронизации действий Тегерана и Вашингтона, считает кандидат исторических наук, старший научный РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:10

2021-02-19T13:10

2021-02-19T13:10

россия

владимир сажин

магатэ

джо байден

тегеран (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Развитие отношений и решение иранской ядерной проблемы требуют синхронизации действий Тегерана и Вашингтона, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.По словам Сажина, переговоры двух стран могут быть отягощены внутриполитическими реалиями обоих государств.Эксперт подчеркнул, что с большой долей вероятности новым президентом может стать представитель радикальных, антизападных и антиамериканских кругов. По мнению Сажина, эта позиция совпадает с позицией самого Хаменеи, поэтому Верховному лидеру совершенно не выгодно давать такой шанс Роухани и его сторонникам.Говоря о линии поведения американского правительства и его нового президента Джо Байдена, Сажин подчеркнул желание нового лидера США наладить диалог с Ираном.Сажин полагает, что в настоящий момент оба государства находятся в состоянии взаимных упреков и обвинений.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210219/krmel-1598153492.html

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596947761.html

https://ria.ru/20210213/shpionazh-1597365198.html

https://ria.ru/20210219/peregovory-1598109620.html

россия

тегеран (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир сажин, магатэ, джо байден, тегеран (город), сша, в мире