Эксперт оценил перспективы диалога США и Ирана по ядерной сделке
© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Развитие отношений и решение иранской ядерной проблемы требуют синхронизации действий Тегерана и Вашингтона, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.
"В реанимации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.) заинтересованы и Иран, и США. Иран заинтересован прежде всего в снятии санкций, а не в возврате США в ядерную сделку. Об этом неоднократно говорило руководство, в том числе и верховный лидер страны Али Хаменеи, потому что американские санкции очень сильно били и бьют по иранской экономике. Без снятия этих санкций, перспектив экономического развития у Ирана просто нет", - заявил эксперт корреспонденту РИА Новости.
По словам Сажина, переговоры двух стран могут быть отягощены внутриполитическими реалиями обоих государств.
"Сейчас в Иране довольно сложная внутриполитическая ситуация: в июне будут президентские выборы, а инаугурация нового президента, скорее всего, будет в августе. До этого времени президентом вместе с кабинетом министров будет оставаться Хасан Роухани – человек, условно говоря, либерально-реформаторских взглядов. Конечно, сам он выступает за диалог с США и с группой "5+1" по СВПД, но он не всевластен", - сказал историк, анализируя нынешнее состояние страны.
Эксперт подчеркнул, что с большой долей вероятности новым президентом может стать представитель радикальных, антизападных и антиамериканских кругов. По мнению Сажина, эта позиция совпадает с позицией самого Хаменеи, поэтому Верховному лидеру совершенно не выгодно давать такой шанс Роухани и его сторонникам.
"На основе возможных и гипотетических успехов Роухани на фронте СВПД возможна консолидация его сторонников, возможны серьезные выступления, особенно на фоне социальных проблем в Иране", - добавил историк.
Говоря о линии поведения американского правительства и его нового президента Джо Байдена, Сажин подчеркнул желание нового лидера США наладить диалог с Ираном.
"Байден хочет реанимации СВПД и снятия санкций с Ирана, безусловно. Но он тоже не всесилен. Есть такой закон, с мая 2015 года, по-моему. Как раз по ядерной проблеме Ирана, который гласит о том, что президент каждые 90 дней должен докладывать Конгрессу о состоянии иранской ядерной программы. Если эти послания Конгрессу по Ирану, будут отрицательными или же их вообще не будет, Конгресс имеет право инициировать санкции против Ирана", - считает эксперт РСМД.
Сажин полагает, что в настоящий момент оба государства находятся в состоянии взаимных упреков и обвинений.
"Выход из этого тупика – это синхронизация действий Вашингтона и Тегерана. То есть, например, под контролем МАГАТЭ, под контролем наблюдателей из группы "5+1". Например, американцы снимают одну свою санкцию по поводу экспорта нефти, а Иран одновременно с этим прекращает обогащение Урана до 20%. Шаг за шагом, одновременно. Я считаю, что это правильный подход и единственно возможный, во всяком случае сейчас", - заключил собеседник информационного агентства
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.