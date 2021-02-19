Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает правительство региона.
Комиссия была создана в конце 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина, председателем комиссии был назначен Никитин.
Как отметил губернатор Нижегородской области, для выработки оперативных решений сформирован президиум комиссии, в который включены 25 человек. Кроме того, в рамках комиссии создан проектный совет.
"В проектный совет вошли все главы регионов, которые работают в составе комиссии. В таком формате мы будем формировать общую позицию регионов в проектном комитете национального проекта "Экология", который возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что при необходимости в составе комиссии Госсовета будут сформированы экспертные советы по отдельным направлениям, а также призвал членов комиссии активно участвовать в работе лично, направлять предложения в секретариат комиссии по проблемным вопросам.
Кроме организационных вопросов на заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о методиках расчета показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, которые были доработаны Минприроды России с учетом совместно выработанных на заседаниях комиссии решений.