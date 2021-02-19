https://ria.ru/20210219/ekologiya-1598225742.html

Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии

Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:02

2021-02-19T19:02

2021-02-19T19:02

нижегородская область

глеб никитин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

нижегородская область

экология

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает правительство региона.Комиссия была создана в конце 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина, председателем комиссии был назначен Никитин.Как отметил губернатор Нижегородской области, для выработки оперативных решений сформирован президиум комиссии, в который включены 25 человек. Кроме того, в рамках комиссии создан проектный совет.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что при необходимости в составе комиссии Госсовета будут сформированы экспертные советы по отдельным направлениям, а также призвал членов комиссии активно участвовать в работе лично, направлять предложения в секретариат комиссии по проблемным вопросам.Кроме организационных вопросов на заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о методиках расчета показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, которые были доработаны Минприроды России с учетом совместно выработанных на заседаниях комиссии решений.

https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html

нижегородская область

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глеб никитин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нижегородская область, экология