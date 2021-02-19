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Нижегородская область
https://ria.ru/20210219/ekologiya-1598225742.html
Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии
Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:02
2021-02-19T19:02
нижегородская область
глеб никитин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
нижегородская область
экология
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает правительство региона.Комиссия была создана в конце 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина, председателем комиссии был назначен Никитин.Как отметил губернатор Нижегородской области, для выработки оперативных решений сформирован президиум комиссии, в который включены 25 человек. Кроме того, в рамках комиссии создан проектный совет.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что при необходимости в составе комиссии Госсовета будут сформированы экспертные советы по отдельным направлениям, а также призвал членов комиссии активно участвовать в работе лично, направлять предложения в секретариат комиссии по проблемным вопросам.Кроме организационных вопросов на заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о методиках расчета показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, которые были доработаны Минприроды России с учетом совместно выработанных на заседаниях комиссии решений.
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глеб никитин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нижегородская область, экология

Нижегородский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экологии

19:02 19.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщает правительство региона.
Комиссия была создана в конце 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина, председателем комиссии был назначен Никитин.
Как отметил губернатор Нижегородской области, для выработки оперативных решений сформирован президиум комиссии, в который включены 25 человек. Кроме того, в рамках комиссии создан проектный совет.

"В проектный совет вошли все главы регионов, которые работают в составе комиссии. В таком формате мы будем формировать общую позицию регионов в проектном комитете национального проекта "Экология", который возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что при необходимости в составе комиссии Госсовета будут сформированы экспертные советы по отдельным направлениям, а также призвал членов комиссии активно участвовать в работе лично, направлять предложения в секретариат комиссии по проблемным вопросам.
Кроме организационных вопросов на заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о методиках расчета показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, которые были доработаны Минприроды России с учетом совместно выработанных на заседаниях комиссии решений.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Нижегородская областьЭкология
 
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