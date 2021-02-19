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https://ria.ru/20210219/egipet-1598146938.html
Эксперт прокомментировал информацию о начале полетов на курорты Египта
Эксперт прокомментировал информацию о начале полетов на курорты Египта
Официальной информации об открытии полетной программы из городов России на египетские курорты пока не поступало ни от российской, ни от египетской стороны,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:35
2021-02-19T12:35
куда можно лететь
ассоциация туроператоров россии (атор)
каир (город)
россия
дмитрий горин
самолеты
пассажиры
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Официальной информации об открытии полетной программы из городов России на египетские курорты пока не поступало ни от российской, ни от египетской стороны, сообщил РИА новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.В четверг в СМИ появились сведения со ссылкой на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с 28 марта."Пока продолжают выполняться рейсы в Каир по расширенному графику и увеличенной квоте. Уже летают самолеты не только из Москвы, но и из городов России, сейчас стартуют рейсы из Ростова-на-Дону с транзитной перевозкой. Но официальной информации об открытии полетной программы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на данный момент нет", — заявил Горин.Собеседник агентства напомнил, что в авиации есть понятие допуска, разрешения на полетную программу, и все перевозчики ежемесячно или ежегодно обновляют их."Так как 28 марта начинается летняя навигация, то авиакомпании обновляют годовые допуски на направления. При этом его наличие при закрытом воздушном сообщении не дает возможность планировать полетные программы", — прокомментировал ситуацию эксперт.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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каир (город)
россия
хургада
шарм-эш-шейх
москва
ростов-на-дону
египет
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куда можно лететь, ассоциация туроператоров россии (атор), каир (город), россия, дмитрий горин, самолеты, пассажиры, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, москва, ростов-на-дону, египет, туризм

Эксперт прокомментировал информацию о начале полетов на курорты Египта

12:35 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Официальной информации об открытии полетной программы из городов России на египетские курорты пока не поступало ни от российской, ни от египетской стороны, сообщил РИА новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
В четверг в СМИ появились сведения со ссылкой на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с 28 марта.
"Пока продолжают выполняться рейсы в Каир по расширенному графику и увеличенной квоте. Уже летают самолеты не только из Москвы, но и из городов России, сейчас стартуют рейсы из Ростова-на-Дону с транзитной перевозкой. Но официальной информации об открытии полетной программы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на данный момент нет", — заявил Горин.
Собеседник агентства напомнил, что в авиации есть понятие допуска, разрешения на полетную программу, и все перевозчики ежемесячно или ежегодно обновляют их.
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"Так как 28 марта начинается летняя навигация, то авиакомпании обновляют годовые допуски на направления. При этом его наличие при закрытом воздушном сообщении не дает возможность планировать полетные программы", — прокомментировал ситуацию эксперт.
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Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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