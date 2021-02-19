https://ria.ru/20210219/dtp-1598112198.html

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира

Три пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск - Троицкое, пострадали в ДТП в Хабаровском крае, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T05:38

2021-02-19T05:38

2021-02-19T05:48

елабуга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

хабаровский край

дтп

происшествия

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ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Три пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск - Троицкое, пострадали в ДТП в Хабаровском крае, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает краевой главк МЧС в пятницу."Утром 19 февраля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что на 86-м километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Хабаровск - Троицкое. Предположительно, он съехал в кювет", - сообщает краевой главк МЧС.По уточнённой информации, в автобусе находилось 16 человек и водитель. В результате происшествия пострадали три человека. Двух человек с легкими и средними травмами медики увезли в участковую больницу в село Маяк. Ещё один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в "ККБ №2" Хабаровска. Пассажиров автобуса отправили в пункт назначения на попутном транспорте.Установлением всех обстоятельств происшествия на месте занимаются сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210217/avariya-1597832199.html

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елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, дтп, происшествия