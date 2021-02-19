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В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
Три пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск - Троицкое, пострадали в ДТП в Хабаровском крае, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:38
2021-02-19T05:48
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
дтп
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Три пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск - Троицкое, пострадали в ДТП в Хабаровском крае, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает краевой главк МЧС в пятницу."Утром 19 февраля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что на 86-м километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Хабаровск - Троицкое. Предположительно, он съехал в кювет", - сообщает краевой главк МЧС.По уточнённой информации, в автобусе находилось 16 человек и водитель. В результате происшествия пострадали три человека. Двух человек с легкими и средними травмами медики увезли в участковую больницу в село Маяк. Ещё один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в "ККБ №2" Хабаровска. Пассажиров автобуса отправили в пункт назначения на попутном транспорте.Установлением всех обстоятельств происшествия на месте занимаются сотрудники ГИБДД.
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елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, дтп, происшествия

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира

05:38 19.02.2021 (обновлено: 05:48 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Три пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск - Троицкое, пострадали в ДТП в Хабаровском крае, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает краевой главк МЧС в пятницу.
"Утром 19 февраля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что на 86-м километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Хабаровск - Троицкое. Предположительно, он съехал в кювет", - сообщает краевой главк МЧС.
По уточнённой информации, в автобусе находилось 16 человек и водитель. В результате происшествия пострадали три человека. Двух человек с легкими и средними травмами медики увезли в участковую больницу в село Маяк. Ещё один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в "ККБ №2" Хабаровска. Пассажиров автобуса отправили в пункт назначения на попутном транспорте.
Установлением всех обстоятельств происшествия на месте занимаются сотрудники ГИБДД.
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