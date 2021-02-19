Экс-президент Молдавии Додон отметил день рождения на Сахалине и Курилах
КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов сообщил, что отпраздновал день рождения на Сахалине и Курилах, куда его пригласили российские друзья.
Додон в конце прошлой недели заявил, что отправился в Россию с частным визитом, но не разглашал подробностей.
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"В этом году я отметил день рождения на "краю мира", в очень значимом месте, очень красивом и спокойном – на островах Сахалин и Курилы. Это замечательнее место для отдыха и медитаций", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он поблагодарил друзей из России, которые пригласили его приехать вместе с семьей и "сделали возможным такое невероятное и незабываемое путешествие".
Додон пояснил, что решил взять отпуск, поскольку возникла пауза в политической жизни Молдавии.
В конце декабря 2020 года стал вакантным пост премьера. Президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд решит, насколько законным было это выдвижение, 23 февраля.