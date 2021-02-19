https://ria.ru/20210219/dodon-1598138852.html

Экс-президент Молдавии Додон отметил день рождения на Сахалине и Курилах

Экс-президент Молдавии Додон отметил день рождения на Сахалине и Курилах

Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов сообщил, что отпраздновал день рождения на Сахалине и Курилах, куда его пригласили российские... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:26

2021-02-19T11:26

2021-02-19T11:26

россия

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов сообщил, что отпраздновал день рождения на Сахалине и Курилах, куда его пригласили российские друзья.Додон в конце прошлой недели заявил, что отправился в Россию с частным визитом, но не разглашал подробностей.Он поблагодарил друзей из России, которые пригласили его приехать вместе с семьей и "сделали возможным такое невероятное и незабываемое путешествие".Додон пояснил, что решил взять отпуск, поскольку возникла пауза в политической жизни Молдавии.В конце декабря 2020 года стал вакантным пост премьера. Президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд решит, насколько законным было это выдвижение, 23 февраля.

https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590859472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/dodon-1594677962.html

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россия, майя санду, молдавия, в мире