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Владимирская чиновница посоветовала депутату "расширить кругозор"
Владимирская чиновница посоветовала депутату "расширить кругозор"
Глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова официально ответила на жалобу депутата Собинского района Андрея... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:52
2021-02-19T16:52
микелла абрамова
сергей абрамов
политика
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова официально ответила на жалобу депутата Собинского района Андрея Бойкова на плохой ремонт, обратившись к народному избраннику на "ты" и предложив "расширить кругозор". Она пояснила РИА Новости, что депутат "годится ей в сыновья" и "провоцирует" множеством обращений. Сам депутат счел ответ "нарушением этики" и намерен пожаловаться на Абрамову главе муниципалитета.Как рассказал агентству депутат Бойко, в октябре жительница дома пожаловалась ему на некачественный, незавершенный ремонт и то, что управляющая компания не решила проблему. "Она решила через меня обратиться к главе администрации поселения", - рассказал РИА Новости депутат. Он уточнил, что обращение направил 2 ноября, но ответа не получил, поэтому снова напомнил о проблеме. Депутат заявил, что ответ за подписью главы администрации муниципального образования Толпуховское Ирины Абрамовой (имеется в распоряжении редакции) ему направили 18 февраля.Бойков отметил, что такой ответ на официальном бланке он получил впервые, и назвал отношение "хамским". "Всегда был корректный (официальный ответ - ред.). Она могла некорректно при личной беседе, такое было...", - подчеркнул депутат. "Возмутило хамское отношение. Это представитель администрации, должна относиться с уважением. Не то что я депутат, а в целом, это нарушение этики", - полагает Бойков. По его словам, он планирует обратиться к главе муниципального образования Александру Темнову "с просьбой оценить действия и слова главы администрации, так как они ее назначали, тем более единогласно, значит, пусть принимают решение". "Я считаю, что решение должно быть принято об отставке", - добавил он.Абрамова подтвердила РИА Новости, что дала депутату такой ответ. По ее словам, граждане обратились к нему еще в октябре 2020 года, а письмо в администрацию пришло только 18 февраля. "Дошел бы до этого подъезда как депутат и посмотрел, отремонтировали его или нет. Его давным-давно отремонтировали", - отметила глава администрации.По ее словам, этот депутат направляет в администрацию большое число обращений. "Он нам пишет по всякому поводу: в дело и не в дело. Он замучил нас этими обращениями. Лишь бы он почитал 131-й закон наш федеральный, он посмотрел, чьи это полномочия: мои или управляющей компании", - подчеркнула Абрамова. "Он мне в сыновья годится, я имею право к нему на ты обратиться, а не на вы", - добавила женщина. По мнению Абрамовой, депутат ее "спровоцировал", чтобы "дискредитировать".
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микелла абрамова, сергей абрамов, политика

Владимирская чиновница посоветовала депутату "расширить кругозор"

16:52 19.02.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова официально ответила на жалобу депутата Собинского района Андрея Бойкова на плохой ремонт, обратившись к народному избраннику на "ты" и предложив "расширить кругозор". Она пояснила РИА Новости, что депутат "годится ей в сыновья" и "провоцирует" множеством обращений. Сам депутат счел ответ "нарушением этики" и намерен пожаловаться на Абрамову главе муниципалитета.
Как рассказал агентству депутат Бойко, в октябре жительница дома пожаловалась ему на некачественный, незавершенный ремонт и то, что управляющая компания не решила проблему. "Она решила через меня обратиться к главе администрации поселения", - рассказал РИА Новости депутат. Он уточнил, что обращение направил 2 ноября, но ответа не получил, поэтому снова напомнил о проблеме. Депутат заявил, что ответ за подписью главы администрации муниципального образования Толпуховское Ирины Абрамовой (имеется в распоряжении редакции) ему направили 18 февраля.
"Уважаемый депутат по избирательному округу №21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003г. Возможно твой кругозор расшириться" (орфография и пунктуация сохранены - ред.)", - указано в письме.
Бойков отметил, что такой ответ на официальном бланке он получил впервые, и назвал отношение "хамским". "Всегда был корректный (официальный ответ - ред.). Она могла некорректно при личной беседе, такое было...", - подчеркнул депутат. "Возмутило хамское отношение. Это представитель администрации, должна относиться с уважением. Не то что я депутат, а в целом, это нарушение этики", - полагает Бойков. По его словам, он планирует обратиться к главе муниципального образования Александру Темнову "с просьбой оценить действия и слова главы администрации, так как они ее назначали, тем более единогласно, значит, пусть принимают решение". "Я считаю, что решение должно быть принято об отставке", - добавил он.
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Абрамова подтвердила РИА Новости, что дала депутату такой ответ. По ее словам, граждане обратились к нему еще в октябре 2020 года, а письмо в администрацию пришло только 18 февраля. "Дошел бы до этого подъезда как депутат и посмотрел, отремонтировали его или нет. Его давным-давно отремонтировали", - отметила глава администрации.
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По ее словам, этот депутат направляет в администрацию большое число обращений. "Он нам пишет по всякому поводу: в дело и не в дело. Он замучил нас этими обращениями. Лишь бы он почитал 131-й закон наш федеральный, он посмотрел, чьи это полномочия: мои или управляющей компании", - подчеркнула Абрамова. "Он мне в сыновья годится, я имею право к нему на ты обратиться, а не на вы", - добавила женщина. По мнению Абрамовой, депутат ее "спровоцировал", чтобы "дискредитировать".
 
Микелла АбрамоваСергей АбрамовПолитика
 
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