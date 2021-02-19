Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/den-1598165521.html
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:48
2021-02-19T13:48
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840190_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_1a8962a0cf9907d5f00bedb7da5d9e9a.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.Премии присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города.Мэр отметил, что День защитника Отечества - один из самых главных и святых праздников для России. "Страны, которая всегда во всей истории оперлась на армию, на защитников отечества, благодаря которым Россия - суверенная держава, а ее граждане всегда надежно защищены и уверены в завтрашнем дне, мирном небе и безопасности", - добавил он.Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, премии были присуждены семи сотрудникам главного управления Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также премии присуждены двум сотрудникам столичного главка МЧС за большой вклад в реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а шести сотрудникам главка МВД - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города. Пять сотрудников ГСУ СК по Москве получили премии за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений общеуголовной направленности, а семь сотрудников ГУ ФСИН - за большой вклад в обеспечение деятельности московских судов и исполнение судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID.Кроме того, Собянин объявил благодарность группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка за вклад в работу по поддержанию законности и правопорядка в Москве в период действия режима повышенной готовности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/pogoda-1597832761.html
https://ria.ru/20210218/den-1598054923.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840190_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_8b53f4eed4b81c65d97d8fbfd2028021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

13:48 19.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.
Премии присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:28
Синоптики не утешили москвичей прогнозом на День защитника Отечества
"С большим удовольствием поздравляю вас - победителей премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Место подвигу есть всегда и в мирное время. Задачи, которые стоят перед органами безопасности, правоохранительными органами, сложные, важные и конечно очень необходимые для горожан... Хотел поблагодарить вас персонально за те достижения, которые вы достигли на своей службе", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что День защитника Отечества - один из самых главных и святых праздников для России. "Страны, которая всегда во всей истории оперлась на армию, на защитников отечества, благодаря которым Россия - суверенная держава, а ее граждане всегда надежно защищены и уверены в завтрашнем дне, мирном небе и безопасности", - добавил он.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:07
Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, премии были присуждены семи сотрудникам главного управления Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также премии присуждены двум сотрудникам столичного главка МЧС за большой вклад в реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а шести сотрудникам главка МВД - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города. Пять сотрудников ГСУ СК по Москве получили премии за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений общеуголовной направленности, а семь сотрудников ГУ ФСИН - за большой вклад в обеспечение деятельности московских судов и исполнение судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID.
Кроме того, Собянин объявил благодарность группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка за вклад в работу по поддержанию законности и правопорядка в Москве в период действия режима повышенной готовности.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния