https://ria.ru/20210219/den-1598165521.html

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:48

2021-02-19T13:48

2021-02-19T13:48

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.Премии присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города.Мэр отметил, что День защитника Отечества - один из самых главных и святых праздников для России. "Страны, которая всегда во всей истории оперлась на армию, на защитников отечества, благодаря которым Россия - суверенная держава, а ее граждане всегда надежно защищены и уверены в завтрашнем дне, мирном небе и безопасности", - добавил он.Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, премии были присуждены семи сотрудникам главного управления Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также премии присуждены двум сотрудникам столичного главка МЧС за большой вклад в реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а шести сотрудникам главка МВД - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города. Пять сотрудников ГСУ СК по Москве получили премии за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений общеуголовной направленности, а семь сотрудников ГУ ФСИН - за большой вклад в обеспечение деятельности московских судов и исполнение судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID.Кроме того, Собянин объявил благодарность группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка за вклад в работу по поддержанию законности и правопорядка в Москве в период действия режима повышенной готовности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/pogoda-1597832761.html

https://ria.ru/20210218/den-1598054923.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, москва, общество