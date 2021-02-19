Дегтярев обсудил с руководством "Роснефти" перспективы Комсомольского НПЗ
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и вице-президент ПАО "НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов обсудили перспективы развития Комсомольского НПЗ, встреча состоялась на территории предприятия, сообщает в пятницу правительство региона.
"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоялась рабочая встреча врио губернатора с руководством "Роснефти". Комсомольский НПЗ - поставщик высококачественных нефтепродуктов на рынок Хабаровского края. Михаилу Дегтяреву продемонстрировали производственную площадку завода, где его ознакомили с ходом реализации масштабного проекта по строительству комплекса гидрокрекинга", - сообщает правительство края.
18 февраля, 08:57Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона
Строительство комплекса гидрокрекинга – важный этап масштабной программы НК "Роснефть" по модернизации производства завода. В компании уточнили, что ввод в эксплуатацию данного объекта позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта "Евро-5", а также авиационный керосин. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 миллиона тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.
"Комсомольский НПЗ играет важную роль в обеспечении Хабаровского края моторным топливом. Компания "Роснефть" внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации на розничном рынке региона, обеспечив край дополнительными объемами бензина. Нас проинформировали, что на сегодняшний день поставки топлива ведутся в соответствии с графиком и условиями договоров как по железной дороге, так и автомобильным транспортом", - отметил врио губернатора.
16 февраля, 18:05Путин обсудил с Дегтяревым работу властей Хабаровского края
Ранее сообщалось, что Дегтярев после начавшихся перебоев с бензином в Ванинском и Совгаванском районах Хабаровского края с 5 февраля поручил создать оперативный штаб для ежедневного взаимодействия участников бензинового рынка. Глава региона отмечал, что причиной дефицита топлива стали ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка. Сейчас бензин продают на 10 заправках двух главных нефтетрейдеров районов. У них создан двухнедельный запас горючего. Кроме того, обе компании продолжают закупки. В ближайшие дни начнутся продажи топлива на АЗС ООО "Биксур СВ". Компания везет в районы 120 тонн бензина АИ-92.
По информации пресс-службы ПАО "НК "Роснефть", за первые два месяца этого года завод увеличил производство автобензинов почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине февраля установлен абсолютный рекорд среди нефтеперерабатывающих предприятий РФ по поставкам автомобильных бензинов на биржу. Завод превысил биржевые нормативы по бензинам более чем в 4 раза, отгрузив 45% от объемов производства при нормативе 10%.
В настоящее время "Роснефть" реализует масштабную программу по модернизации своих НПЗ объемом более 1,5 триллиона рублей. Из этих средств уже инвестировано более 900 миллиардов рублей. В результате были построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки. Компания значительно увеличила выпуск бензина пятого класса и полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.