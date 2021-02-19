https://ria.ru/20210219/degtyarev-1598123610.html

Дегтярев обсудил с руководством "Роснефти" перспективы Комсомольского НПЗ

Дегтярев обсудил с руководством "Роснефти" перспективы Комсомольского НПЗ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и вице-президент ПАО "НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов обсудили перспективы... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

россия

цены на нефть

александр романович

михаил дегтярев

роснефть

аи-92

хабаровский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_0:279:3115:2031_1920x0_80_0_0_756b37b415be3375fca45887a1e49883.jpg

ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и вице-президент ПАО "НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов обсудили перспективы развития Комсомольского НПЗ, встреча состоялась на территории предприятия, сообщает в пятницу правительство региона.Строительство комплекса гидрокрекинга – важный этап масштабной программы НК "Роснефть" по модернизации производства завода. В компании уточнили, что ввод в эксплуатацию данного объекта позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта "Евро-5", а также авиационный керосин. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 миллиона тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.Ранее сообщалось, что Дегтярев после начавшихся перебоев с бензином в Ванинском и Совгаванском районах Хабаровского края с 5 февраля поручил создать оперативный штаб для ежедневного взаимодействия участников бензинового рынка. Глава региона отмечал, что причиной дефицита топлива стали ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка. Сейчас бензин продают на 10 заправках двух главных нефтетрейдеров районов. У них создан двухнедельный запас горючего. Кроме того, обе компании продолжают закупки. В ближайшие дни начнутся продажи топлива на АЗС ООО "Биксур СВ". Компания везет в районы 120 тонн бензина АИ-92.По информации пресс-службы ПАО "НК "Роснефть", за первые два месяца этого года завод увеличил производство автобензинов почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине февраля установлен абсолютный рекорд среди нефтеперерабатывающих предприятий РФ по поставкам автомобильных бензинов на биржу. Завод превысил биржевые нормативы по бензинам более чем в 4 раза, отгрузив 45% от объемов производства при нормативе 10%.В настоящее время "Роснефть" реализует масштабную программу по модернизации своих НПЗ объемом более 1,5 триллиона рублей. Из этих средств уже инвестировано более 900 миллиардов рублей. В результате были построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки. Компания значительно увеличила выпуск бензина пятого класса и полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

https://ria.ru/20210218/tsiklon-1597945791.html

https://ria.ru/20210216/putin-1597734119.html

https://ria.ru/20210211/problemy-1596967055.html

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, александр романович, михаил дегтярев, роснефть, аи-92, хабаровский край, экономика