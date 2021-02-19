https://ria.ru/20210219/davlenie-1598154929.html

Названы четыре способа снизить артериальное давление без лекарств

Названы четыре способа снизить артериальное давление без лекарств

Эксперты американской Mayo Clinic рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без специальных препаратов. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:51

2021-02-19T12:51

2021-02-19T12:51

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_0:266:3055:1984_1920x0_80_0_0_956d87d9a5e2cd260b5352b504141e34.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эксперты американской Mayo Clinic рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без специальных препаратов.В первую очередь, специалисты призывают контролировать вес.Также эксперты советуют поддерживать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Кроме того, необходимо сократить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин. Ученые также призвали не добавлять слишком много соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.Во-вторых, рекомендуется заниматься спортом каждый день по тридцать минут."Ходьба, езда на велосипеде или плавание - вот некоторые примеры полезных аэробных упражнений", - считают эксперты. Кроме того, они советуют, как минимум, два раза в неделю заниматься силовыми тренировками. В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака и алкоголя, а также сократить употребление кофеина.Отмечается, что влияние кофеина еще не до конца изучено, однако он может повышать артериальное давление до 10 мм рт. ст.В заключение, эксперты рекомендуют не допускать перерастание стресса с хронический.Гипертоникам также советуют практиковать йогу и дыхательные техники.

https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html

https://ria.ru/20210212/davlenie-1597135442.html

https://ria.ru/20210208/davlenie-1596439859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество