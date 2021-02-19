https://ria.ru/20210219/davlenie-1598154929.html
Названы четыре способа снизить артериальное давление без лекарств
Названы четыре способа снизить артериальное давление без лекарств
Эксперты американской Mayo Clinic рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без специальных препаратов. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:51
2021-02-19T12:51
2021-02-19T12:51
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_0:266:3055:1984_1920x0_80_0_0_956d87d9a5e2cd260b5352b504141e34.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эксперты американской Mayo Clinic рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без специальных препаратов.В первую очередь, специалисты призывают контролировать вес.Также эксперты советуют поддерживать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Кроме того, необходимо сократить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин. Ученые также призвали не добавлять слишком много соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.Во-вторых, рекомендуется заниматься спортом каждый день по тридцать минут."Ходьба, езда на велосипеде или плавание - вот некоторые примеры полезных аэробных упражнений", - считают эксперты. Кроме того, они советуют, как минимум, два раза в неделю заниматься силовыми тренировками. В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака и алкоголя, а также сократить употребление кофеина.Отмечается, что влияние кофеина еще не до конца изучено, однако он может повышать артериальное давление до 10 мм рт. ст.В заключение, эксперты рекомендуют не допускать перерастание стресса с хронический.Гипертоникам также советуют практиковать йогу и дыхательные техники.
https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html
https://ria.ru/20210212/davlenie-1597135442.html
https://ria.ru/20210208/davlenie-1596439859.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_fab09104970dc2813370ada79c4d80e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Эксперты американской Mayo Clinic
рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без специальных препаратов.
В первую очередь, специалисты призывают контролировать вес.
"Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление", - предупредили они.
Также эксперты советуют поддерживать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Кроме того, необходимо сократить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин.
Ученые также призвали не добавлять слишком много соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.
"Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт.ст. в случае гипертонии", - пояснили они.
Во-вторых, рекомендуется заниматься спортом каждый день по тридцать минут.
"Ходьба, езда на велосипеде или плавание - вот некоторые примеры полезных аэробных упражнений", - считают эксперты.
Кроме того, они советуют, как минимум, два раза в неделю заниматься силовыми тренировками.
В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака и алкоголя, а также сократить употребление кофеина.
Отмечается, что влияние кофеина еще не до конца изучено, однако он может повышать артериальное давление до 10 мм рт. ст.
В заключение, эксперты рекомендуют не допускать перерастание стресса с хронический.
"Планируйте день или неделю и сосредоточьтесь на приоритетах. Не пытайтесь делать слишком много вещей и научитесь говорить "нет", - подчеркивают исследователи.
Гипертоникам также советуют практиковать йогу и дыхательные техники.