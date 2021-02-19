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Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию
Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:16
2021-02-19T17:23
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль пребывающих в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на власти сообщило, что более 500 случаев заражения чумой зафиксировано в регионе на северо-востоке Демократической Республики Конго, скончались уже более 30 человек.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию

17:16 19.02.2021 (обновлено: 17:23 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль пребывающих в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на власти сообщило, что более 500 случаев заражения чумой зафиксировано в регионе на северо-востоке Демократической Республики Конго, скончались уже более 30 человек.

"На настоящий момент Российская Федерация не имеет прямого авиасообщения с ДР Конго. На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует", - говорится в сообщении.

Конголезский мальчик из региона Итури - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 15:52
В ДР Конго выявили более 500 случаев заражения чумой
 
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