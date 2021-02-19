https://ria.ru/20210219/chuma-1598206070.html

Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию

Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:16

2021-02-19T17:16

2021-02-19T17:23

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль пребывающих в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на власти сообщило, что более 500 случаев заражения чумой зафиксировано в регионе на северо-востоке Демократической Республики Конго, скончались уже более 30 человек.

https://ria.ru/20210219/chuma-1598190816.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество