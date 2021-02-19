https://ria.ru/20210219/chuma-1598206070.html
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию
Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:16
2021-02-19T17:16
2021-02-19T17:23
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/34/1563823452_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_e44097c02483d308ea7e22015a867d76.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, у РФ нет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго, усилен контроль пребывающих в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на власти сообщило, что более 500 случаев заражения чумой зафиксировано в регионе на северо-востоке Демократической Республики Конго, скончались уже более 30 человек.
https://ria.ru/20210219/chuma-1598190816.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/34/1563823452_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2a85e793a7da3d34b80711e452071b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество