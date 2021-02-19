https://ria.ru/20210219/chuma-1598190816.html

В ДР Конго выявили более 500 случаев заражения чумой

В ДР Конго выявили более 500 случаев заражения чумой

Более 520 случаев заражения чумой зафиксировали на северо-востоке Демократической Республики Конго, 31 человек скончался, сообщило AFP со ссылкой на главу... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:52

2021-02-19T15:52

2021-02-19T16:55

демократическая республика конго

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более 520 случаев заражения чумой зафиксировали на северо-востоке Демократической Республики Конго, 31 человек скончался, сообщило AFP со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуру.По словам чиновника, встречаются случаи бубонной чумы, а также легочной и септической.Агентство со ссылкой на эпидемиолога расположенной в Нью-Йорке НПО Ecohealth Alliance Анну Лодисуа сообщает, что случаи заражения стали появляться с 15 ноября по 13 декабря. Средний возраст зараженных — 13 лет, при этом самому пожилому заболевшему — 73 года, а самому юному — три месяца.Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

https://ria.ru/20210218/ebola-1598024570.html

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