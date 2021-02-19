https://ria.ru/20210219/buldozer-1598112507.html

В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть

В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть

Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T05:53

2021-02-19T05:53

2021-02-19T09:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурский район

хабаровск

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598119228_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_3794f0cfb58ad93b79ea1b416c57e743.jpg

ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС.По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации."В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции. Всего привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 4 человека и 1 единица техники", - сообщают спасатели.

https://ria.ru/20210219/dtp-1598112198.html

россия

амурский район

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурский район, хабаровск, хабаровский край, происшествия