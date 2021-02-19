https://ria.ru/20210219/buldozer-1598112507.html
В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:53
2021-02-19T05:53
2021-02-19T09:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурский район
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС.По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации."В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции. Всего привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 4 человека и 1 единица техники", - сообщают спасатели.
https://ria.ru/20210219/dtp-1598112198.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурский район, хабаровск, хабаровский край, происшествия