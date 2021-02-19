Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/buldozer-1598112507.html
В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:53
2021-02-19T09:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурский район
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598119228_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_3794f0cfb58ad93b79ea1b416c57e743.jpg
ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС.По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации."В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции. Всего привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 4 человека и 1 единица техники", - сообщают спасатели.
https://ria.ru/20210219/dtp-1598112198.html
россия
амурский район
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598119228_308:0:968:495_1920x0_80_0_0_16a3eba91a891e13e4349755fd5c5ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурский район, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть

05:53 19.02.2021 (обновлено: 09:01 19.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюСотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Бульдозер упал в пропасть в Амурском районе Хабаровского края, водитель погиб, сообщает краевой главк МЧС.
По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации.
"В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции. Всего привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 4 человека и 1 единица техники", - сообщают спасатели.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 05:38
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурский районХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния