https://ria.ru/20210219/borba-1598164348.html

Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

"Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чём сегодня врут чаще всего? Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России.

2021-02-19T13:44

2021-02-19T13:44

2021-02-19T13:44

обман

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

интернет

технологии

общество

не верю!

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Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками "Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чём сегодня врут чаще всего? Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России. audio/mpeg

Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками "Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чём сегодня врут чаще всего? Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России. audio/mpeg

Как и с какой скоростью вычисляют фейки, чем вредны “родительские чатики” и почему соцсети часто не хотят бороться с лживой информацией - об этом мы говорили с сотрудниками АНО “Диалог”: ведущим экспертом Тимофеем Ви и заместителем руководителя аналитического департамента Юлией Тян.1:33 В какие фейки о коронавирусе чаще всего верили россияне, чем они опасны? Какое событие стало заставило власть начать бороться с лживой информацией в сети?6:40 Почему в фейки верят, что заставляет распространять их и почему пора перестать верить сообщениям из мессенджеров.9:10 За какое время можно вычислить фейк и как с ним бороться?17:35 Проблемы с доверием: почему официальным заявлениям люди верят меньше, чем комментариям в сети? Почему инстаграм Бузовой - отличная платформа для диалога с гражданам?23:02 "Гигиена в сети”: за что штрафовали в 2020 и как не стать распространителем фейка по неосторожности.29:20 Самые популярные фейки о вакцинах.31:41 Какие технические решения существуют позволяют вычислять фейки и с какой скоростью?36:24 Уловки блогеров и лидеров мнений: что делать пользователю, чтобы защититься от манипуляции.41:30 Как разные соцсети борются с фейками, и почему чаще всего они ничего не удаляют и никого не банят?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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