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В Большом театре сработала система пожаротушения

В Большом театре сработала система пожаротушения

В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:11

2021-02-19T12:11

2021-02-19T12:35

большой театр

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что признаков возгорания в Большом театре после поступления заявки о задымлении не обнаружено. Пожарно-спасательные подразделения проводят разведку в здании театра. В МЧС уточнили, что из театра эвакуировали около 800 человек, а причиной срабатывания системы пожаротушения оказался сценический дым.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, москва, происшествия