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В Большом театре сработала система пожаротушения
В Большом театре сработала система пожаротушения
В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:11
2021-02-19T12:11
2021-02-19T12:35
большой театр
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что признаков возгорания в Большом театре после поступления заявки о задымлении не обнаружено. Пожарно-спасательные подразделения проводят разведку в здании театра. В МЧС уточнили, что из театра эвакуировали около 800 человек, а причиной срабатывания системы пожаротушения оказался сценический дым.
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большой театр, москва, происшествия