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В Большом театре сработала система пожаротушения
В Большом театре сработала система пожаротушения
В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:11
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большой театр
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что признаков возгорания в Большом театре после поступления заявки о задымлении не обнаружено. Пожарно-спасательные подразделения проводят разведку в здании театра. В МЧС уточнили, что из театра эвакуировали около 800 человек, а причиной срабатывания системы пожаротушения оказался сценический дым.
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большой театр, москва, происшествия

В Большом театре сработала система пожаротушения

12:11 19.02.2021 (обновлено: 12:35 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Большом театре неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было, сообщила РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что признаков возгорания в Большом театре после поступления заявки о задымлении не обнаружено. Пожарно-спасательные подразделения проводят разведку в здании театра.
"Неожиданно сработала система пожаротушения и сигнализации в Большом театре. Причин для этого никаких нет, и почему так произошло, сейчас выясняют пожарные", - сказала пресс-атташе.
В МЧС уточнили, что из театра эвакуировали около 800 человек, а причиной срабатывания системы пожаротушения оказался сценический дым.
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