https://ria.ru/20210219/bitkoin-1598218465.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 55 тысячи долларов. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:23

2021-02-19T18:23

2021-02-19T22:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

илон маск

tesla motors

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 55 тысячи долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21:54 мск растет в цене на 6,2%, до 55,18 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 6,5%, до 55,2 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.Исходя из текущих котировок, капитализация биткоина впервые в истории превысила триллион долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap.Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210217/bitkoin-1597794647.html

https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596630587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, илон маск, tesla motors, в мире