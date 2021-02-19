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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 55 тысячи долларов. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:23
2021-02-19T22:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
илон маск
tesla motors
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 55 тысячи долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21:54 мск растет в цене на 6,2%, до 55,18 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 6,5%, до 55,2 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.Исходя из текущих котировок, капитализация биткоина впервые в истории превысила триллион долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap.Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
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динамика курсов валют, илон маск, tesla motors, в мире

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

18:23 19.02.2021 (обновлено: 22:02 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 55 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21:54 мск растет в цене на 6,2%, до 55,18 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 6,5%, до 55,2 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.
Исходя из текущих котировок, капитализация биткоина впервые в истории превысила триллион долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
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Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.
После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютИлон МаскTesla motorsВ мире
 
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