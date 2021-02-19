https://ria.ru/20210219/biden-1598113211.html

Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс

Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс

Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T06:26

2021-02-19T06:26

2021-02-19T06:26

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марс

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик (Steve Jurczyk).По словам главы НАСА, президент сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. Он сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.Ровер совершил посадку в четверг 18 февраля в районе кратера Езеро (Jezero).Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

https://ria.ru/20210219/mars-1598107186.html

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вашингтон, земля, марс, космос - риа наука, наса, джо байден, сша