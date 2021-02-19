Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик (Steve Jurczyk).
"Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США и его первые слова были: "Поздравляю, парень!", - рассказал и.о. руководителя НАСА. По его словам, он узнал президента по голосу и его коронному слову "парень".
По словам главы НАСА, президент сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. Он сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.
Ровер совершил посадку в четверг 18 февраля в районе кратера Езеро (Jezero).
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.