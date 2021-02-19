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Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс
Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс
Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:26
2021-02-19T06:26
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик (Steve Jurczyk).По словам главы НАСА, президент сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. Он сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.Ровер совершил посадку в четверг 18 февраля в районе кратера Езеро (Jezero).Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.
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вашингтон, земля, марс, космос - риа наука, наса, джо байден, сша

Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс

06:26 19.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик (Steve Jurczyk).
"Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США и его первые слова были: "Поздравляю, парень!", - рассказал и.о. руководителя НАСА. По его словам, он узнал президента по голосу и его коронному слову "парень".
По словам главы НАСА, президент сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. Он сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.
Ровер совершил посадку в четверг 18 февраля в районе кратера Езеро (Jezero).
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.
Первая фотография Марса, сделанная сразу после посадки ровера Perseverance на поверхность планеты - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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