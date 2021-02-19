https://ria.ru/20210219/bayden-1598240517.html

Байден предупредил о долгом и жестком соперничестве с Китаем

Байден предупредил о долгом и жестком соперничестве с Китаем

Президент США Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:34

2021-02-19T20:34

2021-02-19T20:34

джо байден

китай

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в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении."Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую", - добавил президент США.Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

китай

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джо байден, китай, сша, в мире