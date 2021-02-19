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Байден предупредил о долгом и жестком соперничестве с Китаем
Байден предупредил о долгом и жестком соперничестве с Китаем
Президент США Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:34
2021-02-19T20:34
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении."Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую", - добавил президент США.Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".
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джо байден, китай, сша, в мире

Байден предупредил о долгом и жестком соперничестве с Китаем

20:34 19.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении.

"Все вместе мы должны быть готовы к продолжительному стратегическому соперничеству с Китаем. Одним из самых существенных усилий, которые должны предпринять США, Европа и Азия, должна стать совместная работа над обеспечением нашего общего мира, защита общих ценностей и продвижение процветания во всем Тихоокеанском регионе", - сказал Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую", - добавил президент США.
Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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