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Байден заявил, что "Америка вернулась" и готова защищать Европу
Байден заявил, что "Америка вернулась" и готова защищать Европу
Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:26
2021-02-19T21:42
мюнхенская конференция по безопасности
джо байден
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем" внешней политики."Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", — сказал он.Байден подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться "ключевым" в отношениях двух стран и на мировой арене.Кроме того, американский лидер заверил участников конференции в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава организации, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь блок.Помимо этого, в своем выступлении он обвинил Россию в попытках подорвать единство ЕС и НАТО.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
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мюнхенская конференция по безопасности, джо байден, европа, сша, в мире

Байден заявил, что "Америка вернулась" и готова защищать Европу

19:26 19.02.2021 (обновлено: 21:42 19.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем" внешней политики.
"Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", — сказал он.
Байден подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться "ключевым" в отношениях двух стран и на мировой арене.
Кроме того, американский лидер заверил участников конференции в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава организации, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь блок.
Помимо этого, в своем выступлении он обвинил Россию в попытках подорвать единство ЕС и НАТО.
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"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.
Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
 
Мюнхенская конференция по безопасностиДжо БайденЕвропаСШАВ мире
 
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