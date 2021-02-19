https://ria.ru/20210219/avto-1598113848.html

Названы ошибки водителей, которые превратят новое авто в "ржавое решето"

Названы ошибки водителей, которые превратят новое авто в "ржавое решето"

Портал "Автовзгляд" назвал три ошибки водителей, из-за которых новый автомобиль может столкнуться с появлением ржавчины вплоть до сквозной коррозии. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:14

2021-02-19T07:14

2021-02-19T11:03

россия

авто

общество

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Названы три ошибки водителей, которые превратят новое авто в ржавое корыто

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал три ошибки водителей, из-за которых новый автомобиль может столкнуться с появлением ржавчины вплоть до сквозной коррозии.Как пишет автор материала, многие владельцы новых машин из бюджетного сегмента стремятся улучшить свое транспортное средство, в частности пытаются справиться с не самой лучшей шумоизоляцией. Для этого автолюбители обрабатывают снаружи арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой. Однако неправильная подготовка машины к данной процедуре грозит серьезными проблемами со ржавчиной.У нового автомобиля необходимо очистить и обезжирить арки колес перед нанесением мастики, напоминает автор статьи, а у машины, на которой успели поездить, к этой процедуре нужно подойти с особой ответственностью. В противном случае, если нанести мастику на загрязненную поверхность, там обязательно появятся очаги коррозии. При этом проблема станет видна только тогда, когда в арке образуется сквозное отверстие.Другая ошибка — установка самодельной защиты двигателя, так как она может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве. Утверждается, что на защите и подрамнике станут скапливаться грязь и реагенты, которые вызовут процессы коррозии и уже через пару лет приведут к серьезным проблемам со ржавчиной в скрытых полостях подрамника.Оклейка кузовных деталей виниловой пленкой без предварительной подготовки также приведет к проблемам со ржавчиной. Портал напоминает, что перед такой работой авто тщательно моют, все детали обрабатывают специальным составом, после чего их снимают и оклеивают пленкой. В случае нарушения этой технологии под пленкой может пойти процесс окисления металла, который за срок службы винилового покрытия повредит кузовную деталь.

https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html

https://ria.ru/20210218/avtomobil-1597938880.html

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россия, авто, общество