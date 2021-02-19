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Суд отказал в аресте водителя, сбившего в Новосибирске женщину с ребенком
Суд отказал в аресте водителя, сбившего в Новосибирске женщину с ребенком
Кировский районный суд Новосибирска в пятницу вновь отказал следователям СК в избрании меры пресечения, на этот раз в виде домашнего ареста, для водителя,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:33
2021-02-19T17:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска в пятницу вновь отказал следователям СК в избрании меры пресечения, на этот раз в виде домашнего ареста, для водителя, сбившего во дворе женщину с ребенком в коляске, сообщает суд.Во второй половине дня 15 февраля водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе дома по улице Чистякова в Новосибирске сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, ее госпитализировали с переломом ноги. Находившийся рядом в коляске ребенок не пострадал. Следователи регионального СУСК возбудили в отношении мужчины уголовное дело о покушении на убийство женщины с ребенком из хулиганских побуждений.Кировский райсуд Новосибирска в четверг отказал следователям СК в аресте водителя. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным ходатайствовать перед вышестоящим прокурором об обжаловании постановления районного суда. В пятницу суд рассмотрел новое ходатайство следствия – о домашнем аресте обвиняемого."Судом отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волобуева К.А., обвиняемого в покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, один из которых является малолетним", - говорится в сообщении суда.В суде обвиняемый и его защитник были против удовлетворения ходатайства следователя, прокурор также заявила, что основания для удовлетворения ходатайства отсутствуют, поскольку не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде домашнего ареста."В судебном заседании установлено, что Волобуев К.А. в совершении других преступлений не подозревается, является гражданином РФ, имеет место регистрации на территории Новосибирска и постоянное место жительства, где проживает с семьей, имеет постоянное место работы и официальный заработок, по вызову следователя и в суд является, тем самым, оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, не имеется. Сведений о том, что обвиняемый ранее скрывался от органа следствия, также не представлено. Волобуев К.А. является не судимым, доказательства иного материалы дела не содержат, соответственно, полагать, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, отсутствуют", - пояснили решение в суде.В одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивает машину и сбивает остановившуюся на дороге женщину. В комментарии к видеоролику сообщалось, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.
https://ria.ru/20210102/voditel-1591815880.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новосибирск, происшествия

Суд отказал в аресте водителя, сбившего в Новосибирске женщину с ребенком

17:33 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска в пятницу вновь отказал следователям СК в избрании меры пресечения, на этот раз в виде домашнего ареста, для водителя, сбившего во дворе женщину с ребенком в коляске, сообщает суд.
Во второй половине дня 15 февраля водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе дома по улице Чистякова в Новосибирске сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, ее госпитализировали с переломом ноги. Находившийся рядом в коляске ребенок не пострадал. Следователи регионального СУСК возбудили в отношении мужчины уголовное дело о покушении на убийство женщины с ребенком из хулиганских побуждений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 12:45
Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян
Кировский райсуд Новосибирска в четверг отказал следователям СК в аресте водителя. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным ходатайствовать перед вышестоящим прокурором об обжаловании постановления районного суда. В пятницу суд рассмотрел новое ходатайство следствия – о домашнем аресте обвиняемого.
"Судом отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волобуева К.А., обвиняемого в покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, один из которых является малолетним", - говорится в сообщении суда.
В суде обвиняемый и его защитник были против удовлетворения ходатайства следователя, прокурор также заявила, что основания для удовлетворения ходатайства отсутствуют, поскольку не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде домашнего ареста.
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Водитель, сбивший трех девочек в Крыму, получил семь лет колонии
"В судебном заседании установлено, что Волобуев К.А. в совершении других преступлений не подозревается, является гражданином РФ, имеет место регистрации на территории Новосибирска и постоянное место жительства, где проживает с семьей, имеет постоянное место работы и официальный заработок, по вызову следователя и в суд является, тем самым, оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, не имеется. Сведений о том, что обвиняемый ранее скрывался от органа следствия, также не представлено. Волобуев К.А. является не судимым, доказательства иного материалы дела не содержат, соответственно, полагать, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, отсутствуют", - пояснили решение в суде.
В одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивает машину и сбивает остановившуюся на дороге женщину. В комментарии к видеоролику сообщалось, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовосибирскПроисшествия
 
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