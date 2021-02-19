Суд продлил арест бизнесмену Быкову
12:05 19.02.2021 (обновлено: 12:20 19.02.2021)
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд продлил до 26 июля арест бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства в 1994 году, при этом он находится в СИЗО по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
"Сегодня 19.02.21 Свердловский районный суд города Красноярск продлил домашний арест Анатолию Быкову по делу об убийстве Наумова-Войтенко до 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь суда пояснила, что арест продлен на 6 месяцев, так как отсчет идет с момента поступления дела в суд.
Ранее краевой суд сообщил, что это дело поступило на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска, но дата его рассмотрения еще была не определена.
12 декабря 2020, 18:19Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.
22 января, 10:23Защита ходатайствует о рассмотрении дела Быкова судом присяжных
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.