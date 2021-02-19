https://ria.ru/20210219/arest-1598146285.html

Суд продлил арест бизнесмену Быкову

Суд продлил арест бизнесмену Быкову

Суд продлил до 26 июля арест бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства в 1994 году, при этом он находится в СИЗО по делу об... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:05

2021-02-19T12:05

2021-02-19T12:20

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

москва

красноярский край

свердловский район

анатолий быков

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд продлил до 26 июля арест бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства в 1994 году, при этом он находится в СИЗО по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда."Сегодня 19.02.21 Свердловский районный суд города Красноярск продлил домашний арест Анатолию Быкову по делу об убийстве Наумова-Войтенко до 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь суда пояснила, что арест продлен на 6 месяцев, так как отсчет идет с момента поступления дела в суд.Ранее краевой суд сообщил, что это дело поступило на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска, но дата его рассмотрения еще была не определена.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html

https://ria.ru/20210122/sud-1594114566.html

москва

красноярский край

свердловский район

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красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, красноярский край, свердловский район, анатолий быков, происшествия