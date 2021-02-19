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Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца
Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца
Суд отправил под арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:30
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россия
челябинская область
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Суд отправил под арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Он останется под стражей до 17 апреля.Извекова задержали накануне. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в прошлом году вице-мэр получил от одной из коммерческих организаций более 400 тысяч рублей за покровительство при заключении муниципального контракта.Пресс-секретарь главы Челябинска сообщил, что Извекову предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет другой вице-мэр, Валерий Смирнов.Извекову 41 год. Вице-мэром его назначили в феврале прошлого года, до этого он занимал руководящие посты в таких коммерческих структурах, как "Айзет-Телеком Урал", ПАО "Ростелеком", ГК "Ростех", а еще раньше был коммерческим директором и заместителем директора челябинского филиала "Ростелекома".
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россия, челябинская область, челябинск, происшествия

Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца

09:30 19.02.2021 (обновлено: 12:13 19.02.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ЧелябинскаОлег Извеков
Олег Извеков - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Официальный сайт Администрации города Челябинска
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Суд отправил под арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Он останется под стражей до 17 апреля.
Извекова задержали накануне. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в прошлом году вице-мэр получил от одной из коммерческих организаций более 400 тысяч рублей за покровительство при заключении муниципального контракта.
Пресс-секретарь главы Челябинска сообщил, что Извекову предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет другой вице-мэр, Валерий Смирнов.
Извекову 41 год. Вице-мэром его назначили в феврале прошлого года, до этого он занимал руководящие посты в таких коммерческих структурах, как "Айзет-Телеком Урал", ПАО "Ростелеком", ГК "Ростех", а еще раньше был коммерческим директором и заместителем директора челябинского филиала "Ростелекома".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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