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Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца

Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца

Суд отправил под арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

2021-02-19T12:13

россия

челябинская область

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Суд отправил под арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Он останется под стражей до 17 апреля.Извекова задержали накануне. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в прошлом году вице-мэр получил от одной из коммерческих организаций более 400 тысяч рублей за покровительство при заключении муниципального контракта.Пресс-секретарь главы Челябинска сообщил, что Извекову предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет другой вице-мэр, Валерий Смирнов.Извекову 41 год. Вице-мэром его назначили в феврале прошлого года, до этого он занимал руководящие посты в таких коммерческих структурах, как "Айзет-Телеком Урал", ПАО "Ростелеком", ГК "Ростех", а еще раньше был коммерческим директором и заместителем директора челябинского филиала "Ростелекома".

https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597956878.html

россия

челябинская область

челябинск

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россия, челябинская область, челябинск, происшествия