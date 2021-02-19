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https://ria.ru/20210219/addams-1598024524.html
Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:57
2021-02-19T05:57
netflix
хелена бонэм картер
джонни депп
культура
кино и сериалы
новости культуры
тим бертон
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении. В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей. Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выбрали Альфреда Гоу и Майлза Миллара. Сериал также будут разрабатывать Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс 2 : Горящий тур" (2021) и другие. Дата выхода сериала, а также актерский состав пока неизвестны. В Variety отмечают, что впервые о том, что шоу находится в разработке, стало известно в октябре прошлого года. Однако тогда не раскрыли, кто им занимается. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о том, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Но эти слухи не подтвердились.
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netflix, хелена бонэм картер, джонни депп, кино и сериалы, новости культуры, тим бертон

Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

05:57 19.02.2021
 
© Orion Pictures, 1991Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
Кадр из фильма Семейка Аддамс - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Orion Pictures, 1991
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении.
В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выбрали Альфреда Гоу и Майлза Миллара. Сериал также будут разрабатывать Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс 2 : Горящий тур" (2021) и другие.
Дата выхода сериала, а также актерский состав пока неизвестны.
В Variety отмечают, что впервые о том, что шоу находится в разработке, стало известно в октябре прошлого года. Однако тогда не раскрыли, кто им занимается. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о том, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Но эти слухи не подтвердились.
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КультураNetflixХелена Бонэм КартерДжонни ДеппКино и сериалыНовости культурыТим Бертон
 
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