https://ria.ru/20210219/addams-1598024524.html

Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T05:57

2021-02-19T05:57

2021-02-19T05:57

netflix

хелена бонэм картер

джонни депп

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тим бертон

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении. В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей. Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выбрали Альфреда Гоу и Майлза Миллара. Сериал также будут разрабатывать Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс 2 : Горящий тур" (2021) и другие. Дата выхода сериала, а также актерский состав пока неизвестны. В Variety отмечают, что впервые о том, что шоу находится в разработке, стало известно в октябре прошлого года. Однако тогда не раскрыли, кто им занимается. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о том, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Но эти слухи не подтвердились.

https://ria.ru/20201228/depp-1591287827.html

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netflix, хелена бонэм картер, джонни депп, кино и сериалы, новости культуры, тим бертон