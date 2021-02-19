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Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов
Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов
Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:53
2021-02-19T21:53
россия
виктория абрамченко
новости - экология
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство десятков МСЗ в России, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Инстаграме.Вице-премьер отметила, что экологичность сжигания мусора вызывает много вопросов.Она отметила, что правительство настаивает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.
https://ria.ru/20210129/ekologiya-1595151195.html
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россия, виктория абрамченко, новости - экология, экономика

Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов

21:53 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство десятков МСЗ в России, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Инстаграме.

"Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается выплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор? Вместе с Александром Валентиновичем (вице-премьером РФ Новаком - ред.) по итогам совещания поручили ведомствам вместе с Минфином детально проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. В том виде, который есть сейчас, — точно не поддерживается", - написала Абрамченко.

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Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом
Вице-премьер отметила, что экологичность сжигания мусора вызывает много вопросов.

"Например, сегодня на совещании коллеги говорили о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе, на экономическое состояние отраслей", - уточнила Абрамченко.

Она отметила, что правительство настаивает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.
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