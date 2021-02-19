Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов

"Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается выплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор? Вместе с Александром Валентиновичем (вице-премьером РФ Новаком - ред.) по итогам совещания поручили ведомствам вместе с Минфином детально проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. В том виде, который есть сейчас, — точно не поддерживается", - написала Абрамченко.