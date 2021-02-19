https://ria.ru/20210219/abramchenko-1598248209.html
Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов
Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов
Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:53
2021-02-19T21:53
2021-02-19T21:53
россия
виктория абрамченко
новости - экология
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство десятков МСЗ в России, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Инстаграме.Вице-премьер отметила, что экологичность сжигания мусора вызывает много вопросов.Она отметила, что правительство настаивает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.
https://ria.ru/20210129/ekologiya-1595151195.html
https://ria.ru/20201224/musor-1590694105.html
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