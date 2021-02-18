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Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна
Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна
Власти Красноярского края рассчитывают перерабатывать на новом предприятии до 20% производимого в регионе зерна, сообщил журналистам губернатор Александр Усс. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:19
2021-02-18T13:43
александр усс
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края рассчитывают перерабатывать на новом предприятии до 20% производимого в регионе зерна, сообщил журналистам губернатор Александр Усс.В пресс-службе правительства региона сообщили, что между краевыми властями и АО "Сибагро Биотех" (дочернее предприятие агропромышленного холдинга "Сибагро") подписано соглашение соглашение о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района. Проект является составной частью комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". На данный момент завершены предпроектные работы и проведена оценка социально-экономических эффектов.Производство предполагается запустить уже в 2023 году. На заводе зерно будет перерабатываться в клейковину, хлорид лизин и кормовые дрожжи, а также в биоразлагаемый пластик.Он отметил, что сегодня до миллиона тонн зерна вывозится за пределы края, а появление перерабатывающего предприятия позволит обеспечить другие рынки и перспективы для сбыта продукции красноярских аграриев. Создание предприятия обеспечит порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест.
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александр усс, красноярский край, экономика

Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна

13:19 18.02.2021 (обновлено: 13:43 18.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба Правительство Красноярского края/Вадим КофманГубернатор Красноярского края Александр Усс во время подписания соглашения о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время подписания соглашения о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : пресс-служба Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края рассчитывают перерабатывать на новом предприятии до 20% производимого в регионе зерна, сообщил журналистам губернатор Александр Усс.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что между краевыми властями и АО "Сибагро Биотех" (дочернее предприятие агропромышленного холдинга "Сибагро") подписано соглашение соглашение о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района. Проект является составной частью комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". На данный момент завершены предпроектные работы и проведена оценка социально-экономических эффектов.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Производство предполагается запустить уже в 2023 году. На заводе зерно будет перерабатываться в клейковину, хлорид лизин и кормовые дрожжи, а также в биоразлагаемый пластик.
"Предприятие, которое обеспечивает переработку зерна на таком уровне, конечно же, у нас не было. Его нет и в России. Предприятие, инвестиции в которое составляют порядка 30 миллиардов рублей, это огромные деньги. Это означает для нас и серьезные налоговые эффекты, означает также возможность перерабатывать от 15 до 20% всего валового зерна, которое Красноярский край обеспечивает", - сказал Усс.
Он отметил, что сегодня до миллиона тонн зерна вывозится за пределы края, а появление перерабатывающего предприятия позволит обеспечить другие рынки и перспективы для сбыта продукции красноярских аграриев. Создание предприятия обеспечит порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест.
 
Александр УссКрасноярский крайЭкономика
 
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