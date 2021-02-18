https://ria.ru/20210218/zerno-1597996293.html

Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна

Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна

Власти Красноярского края рассчитывают перерабатывать на новом предприятии до 20% производимого в регионе зерна, сообщил журналистам губернатор Александр Усс. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:19

2021-02-18T13:19

2021-02-18T13:43

александр усс

красноярский край

экономика

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края рассчитывают перерабатывать на новом предприятии до 20% производимого в регионе зерна, сообщил журналистам губернатор Александр Усс.В пресс-службе правительства региона сообщили, что между краевыми властями и АО "Сибагро Биотех" (дочернее предприятие агропромышленного холдинга "Сибагро") подписано соглашение соглашение о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района. Проект является составной частью комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". На данный момент завершены предпроектные работы и проведена оценка социально-экономических эффектов.Производство предполагается запустить уже в 2023 году. На заводе зерно будет перерабатываться в клейковину, хлорид лизин и кормовые дрожжи, а также в биоразлагаемый пластик.Он отметил, что сегодня до миллиона тонн зерна вывозится за пределы края, а появление перерабатывающего предприятия позволит обеспечить другие рынки и перспективы для сбыта продукции красноярских аграриев. Создание предприятия обеспечит порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест.

https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html

красноярский край

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александр усс, красноярский край, экономика