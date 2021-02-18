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В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении
В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении
Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека, передает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:53
2021-02-18T15:54
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека, передает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство Tasnim.Иранские сейсмологи накануне вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт – небольшой город Сисахт – расположен в 10 километрах от места подземных толчков.Ранее сообщалось о 43 пострадавших.Отмечается, что ряд лиц, ранее доставленных в больницы, уже выписаны. Не менее семи человек все еще госпитализированы.Tasnim подчеркивает, что многим постройкам в районе землетрясения был нанесен серьезный урон, некоторые из них были полностью разрушены.
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исфахан, иран, в мире

В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении

15:53 18.02.2021 (обновлено: 15:54 18.02.2021)
 
© AFP 2021 / IRIB news agencyПоследствия землетрясения недалеко от города Сисехт в Иране. Кадр видео
Последствия землетрясения недалеко от города Сисехт в Иране. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AFP 2021 / IRIB news agency
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека, передает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство Tasnim.
Иранские сейсмологи накануне вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт – небольшой город Сисахт – расположен в 10 километрах от места подземных толчков.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 02:40
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

"Учитывая масштабы происшествия, по состоянию на 14.00 сегодня (13.30 мск) пострадал 61 наш соотечественник при землетрясении в Сисахте среди жителей области Дена, провинция Кохгилуйе и Бойерахмед", - приводит агентство заявление представителя иранского Общества Красного полумесяца.

Отмечается, что ряд лиц, ранее доставленных в больницы, уже выписаны. Не менее семи человек все еще госпитализированы.
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Tasnim подчеркивает, что многим постройкам в районе землетрясения был нанесен серьезный урон, некоторые из них были полностью разрушены.
 
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