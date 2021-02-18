https://ria.ru/20210218/zemletryasenie-1598038592.html
В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении
В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении
Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека, передает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:53
2021-02-18T15:53
2021-02-18T15:54
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека, передает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство Tasnim.Иранские сейсмологи накануне вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт – небольшой город Сисахт – расположен в 10 километрах от места подземных толчков.Ранее сообщалось о 43 пострадавших.Отмечается, что ряд лиц, ранее доставленных в больницы, уже выписаны. Не менее семи человек все еще госпитализированы.Tasnim подчеркивает, что многим постройкам в районе землетрясения был нанесен серьезный урон, некоторые из них были полностью разрушены.
https://ria.ru/20210218/zemletryasenie-1597937028.html
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