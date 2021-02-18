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В ЦБ анонсировали проект по зачислению зарплат по номеру телефона
В ЦБ анонсировали проект по зачислению зарплат по номеру телефона
В России могут начать перечислять зарплату через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:22
2021-02-18T17:01
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В России могут начать перечислять зарплату через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова. По ее словам, вопрос о том, когда это может случиться, обсудят в марте-апреле."&lt;...&gt; Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает", — сказала Скоробогатова.В то же время зампред ЦБ обратила внимание, что при внедрении этого сервиса нужно решить вопрос защиты граждан и придумать механизм, который позволит купировать риски. "Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли", — пояснила Скоробогатова.В России систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, появилась возможность для компаний совершать платежи физическим лицам. Этот механизм используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.
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россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ анонсировали проект по зачислению зарплат по номеру телефона

15:22 18.02.2021 (обновлено: 17:01 18.02.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В России могут начать перечислять зарплату через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова.
По ее словам, вопрос о том, когда это может случиться, обсудят в марте-апреле.
"<...> Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает", — сказала Скоробогатова.
В то же время зампред ЦБ обратила внимание, что при внедрении этого сервиса нужно решить вопрос защиты граждан и придумать механизм, который позволит купировать риски.
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"Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли", — пояснила Скоробогатова.
В России систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, появилась возможность для компаний совершать платежи физическим лицам. Этот механизм используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.
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