https://ria.ru/20210218/zarplata-1598030235.html

В ЦБ анонсировали проект по зачислению зарплат по номеру телефона

В ЦБ анонсировали проект по зачислению зарплат по номеру телефона

В России могут начать перечислять зарплату через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:22

2021-02-18T15:22

2021-02-18T17:01

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В России могут начать перечислять зарплату через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова. По ее словам, вопрос о том, когда это может случиться, обсудят в марте-апреле."<...> Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает", — сказала Скоробогатова.В то же время зампред ЦБ обратила внимание, что при внедрении этого сервиса нужно решить вопрос защиты граждан и придумать механизм, который позволит купировать риски. "Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли", — пояснила Скоробогатова.В России систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, появилась возможность для компаний совершать платежи физическим лицам. Этот механизм используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20210211/limit-1596959274.html

https://ria.ru/20201221/ekonomika-1590179138.html

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россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), экономика