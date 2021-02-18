https://ria.ru/20210218/zabolevaemost-1598037746.html

Ракова рассказала о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова рассказала о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:50

2021-02-18T15:50

2021-02-18T16:38

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что среди детей младших классов спад заболеваемости коронавирусом составляет 11%. Вместе с тем заммэра отметила, что если сравнивать текущие показатели с пиком эпидемии, то падение в среднем больше чем на 60%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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