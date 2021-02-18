Ракова рассказала о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:50 18.02.2021 (обновлено: 16:38 18.02.2021)
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом, спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%", - сказала Ракова.
Она добавила, что среди детей младших классов спад заболеваемости коронавирусом составляет 11%. Вместе с тем заммэра отметила, что если сравнивать текущие показатели с пиком эпидемии, то падение в среднем больше чем на 60%.
"Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться", - рассказала вице-мэр.
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