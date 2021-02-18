https://ria.ru/20210218/yaytsa-1597928876.html

Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца

Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца

Влияют ли размер или цвет желтка и скорлупы куриного яйца на его качество, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T04:10

2021-02-18T04:10

2021-02-18T04:10

тамара прунцева

россия

яйца

здоровье

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продукты

общество

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Россиянам объяснили, как правильно выбирать яйца

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Влияют ли размер или цвет желтка и скорлупы куриного яйца на его качество, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.Яйца ‒ это кладезь витаминов и микроэлементов, напомнила врач-диетолог, они содержат витамины групп А, Е, витамины В9 и D, кальций, калий, фосфор, железо, цинк, селен, а также холин, нормализующий уровень холестерина.При этом многие расхожие представления о качестве и пользе яиц не соответствуют действительности, отметила Прунцева. Так, например, существует распространенное мнение, что оранжевый желток более полезный, но это заблуждение, потому что цвет этой части яйца зависит от состава корма."Его основополагающие ингредиенты ‒ пшеница и кукуруза, а помимо этого птиц кормят добавками, которые помогают корму быстрее усваиваться: каротин в составе кукурузы, люцерны. За счет того, что больше каротиноидов в корме или в добавках, желток приобретает более яркий цвет. Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем", ‒ подчеркнула врач-диетолог.То же самое относится и к цвету скорлупы: внешняя окраска яйца никак не влияет на качество продукта. А химический состав яиц зависит опять же от корма.Она также объяснила, по какому принципу яйца разделяются на категории по размеру и качественным характеристикам."Яйца подразделяются на пять категорий в зависимости от их массы: высший сорт (75 граммов и больше), отборные (от 65-ти до 74 граммов), первая категория (от 55-ти до 64-х), вторая категория (от 45-ти до 54-х) и третья категория (от 35-ти до 44-х). В зависимости от качественных характеристик подразделяют на диетическое и столовое яйцо. Диетическое хранится не более 7 суток, а столовое ‒ в зависимости от температуры: если от нуля до 20 градусов, то не более 25 суток, а если от минус 2 до нуля, то не более 90 суток", ‒ пояснила диетолог.По ее словам, мыть куриные яйца рекомендуется непосредственно перед приготовлением, так как из-за воздействия воды срок годности продукта сокращается.Яйца, которые продаются в магазинах, проходят сертификацию, это исключает содержание в них вредных веществ. Между тем, продукцию малоизвестных производителей или частных хозяйств лучше не употреблять в сыром виде, а подвергать термической обработке, добавила Прунцева.Специалист также отметила, что в продаже есть так называемые органические яйца от фермеров, но к какой категории они относятся, сказать сложно, так как производители, как правило, не отправляют их на исследования.

https://rsport.ria.ru/20210216/produkty-1597746903.html

https://rsport.ria.ru/20201230/pechen-1591620014.html

https://ria.ru/20201228/ketodieta-1591249772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамара прунцева, россия, яйца, здоровье, еда, питание, продукты, общество