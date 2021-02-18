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https://ria.ru/20210218/yanukovich-1598053865.html
Суд заменил Януковичу адвоката по делу "евромайдана"
Суд заменил Януковичу адвоката по делу "евромайдана"
Печерский районный суд Киева в четверг решил заменить экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственного адвоката и отложил заседание по рассмотрению... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:04
2021-02-18T17:04
александр якименко
юрий луценко
виктор янукович
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг решил заменить экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственного адвоката и отложил заседание по рассмотрению вопроса о повторном заочном расследовании в отношении бывшего главы государства по делу "евромайдана" до 1 марта.Печерский районный суд Киева в мае 2020 года заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест. Киевский апелляционный суд отменил арест и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Янукович уже несколько раз обращался к правоохранителям с просьбой приехать к нему для выяснения обстоятельств по уголовному делу, но ответа не получал."Следственный судья на месте решил объявить перерыв в судебном заседании до 1 марта 2021 года до 14.30 (15.30 мск) в связи с заменой защитника", - сказала судья, трансляция велась на Youtube-канале "Судебная власть Украины".В начале заседания секретарь суда сообщила, что на него не пришли ни частные адвокаты, ни государственный адвокат, назначенный Януковичу судом. При этом госадвокат, по словам судьи, сообщил, что не сможет явиться на заседание, так как участвует в другом судебном процессе. Сторона обвинения просила суд заменить Януковичу госзащитника, суд просьбу удовлетворил."Заменить подозреваемому Януковичу… защитника из числа защитников из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи", - сказала судья.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича и ряда чиновников из бывшего окружения экс-президента по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, и он вступил в силу. Защита экс-президента подала кассационную жалобу. Верховный суд Украины назначил ее рассмотрение на 15 марта.
https://ria.ru/20210218/yanukovich-1597934884.html
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александр якименко, юрий луценко, виктор янукович, киев, украина, в мире

Суд заменил Януковичу адвоката по делу "евромайдана"

17:04 18.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг решил заменить экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственного адвоката и отложил заседание по рассмотрению вопроса о повторном заочном расследовании в отношении бывшего главы государства по делу "евромайдана" до 1 марта.
Печерский районный суд Киева в мае 2020 года заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест. Киевский апелляционный суд отменил арест и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Янукович уже несколько раз обращался к правоохранителям с просьбой приехать к нему для выяснения обстоятельств по уголовному делу, но ответа не получал.
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 00:47
Янукович назвал виновных в ситуации с Крымом и Донбассом
"Следственный судья на месте решил объявить перерыв в судебном заседании до 1 марта 2021 года до 14.30 (15.30 мск) в связи с заменой защитника", - сказала судья, трансляция велась на Youtube-канале "Судебная власть Украины".
В начале заседания секретарь суда сообщила, что на него не пришли ни частные адвокаты, ни государственный адвокат, назначенный Януковичу судом. При этом госадвокат, по словам судьи, сообщил, что не сможет явиться на заседание, так как участвует в другом судебном процессе. Сторона обвинения просила суд заменить Януковичу госзащитника, суд просьбу удовлетворил.
"Заменить подозреваемому Януковичу… защитника из числа защитников из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи", - сказала судья.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 23:09
Защита Януковича отрицает сообщения о вручении ему подозрения в госизмене
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича и ряда чиновников из бывшего окружения экс-президента по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, и он вступил в силу. Защита экс-президента подала кассационную жалобу. Верховный суд Украины назначил ее рассмотрение на 15 марта.
 
Александр ЯкименкоЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
 
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