https://ria.ru/20210218/yanukovich-1597934884.html

Янукович назвал виновных в ситуации с Крымом и Донбассом

Янукович назвал виновных в ситуации с Крымом и Донбассом

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что лидеры "евромайдана" Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T00:47

2021-02-18T00:47

2021-02-18T10:27

россия

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что лидеры "евромайдана" Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание, соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.Парламент Украины в среду заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "революции достоинства", и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. Такое заявление на заседании Верховной рады в среду поддержали 295 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.По словам Януковича, постановление Рады о "революции достоинства" — сомнительное решение и вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных."Спустя семь лет "майдан" продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране <…> Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно "майдан", а точнее его лидеры Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе", — говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook.Янукович считает, что до тех пор, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, "эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению". "Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 годов должны понести самое суровое наказание", — подчеркнул экс-президент.Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

https://ria.ru/20210216/suverenitet-1597765656.html

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донецкая народная республика

минск

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