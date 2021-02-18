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Специалисты восстановили работу "Яндекс Go" после сбоя
Специалисты восстановили работу "Яндекс Go" после сбоя
Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:39
2021-02-18T15:39
россия
яндекс
технологии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми ранее в четверг столкнулись пользователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в четверг пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах."У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси", - сказали в компании.Утром в четверг пользователи также сообщали о неполадках в работе "Яндекс.Лавки". "Некоторые пользователи этим утром могли сталкиваться со сложностями с оплатой из-за кратковременного сбоя на стороне стороннего процессингового центра. Сейчас оплата проходит как обычно", - прокомментировали в компании.
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россия, яндекс, технологии

Специалисты восстановили работу "Яндекс Go" после сбоя

15:39 18.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРобот-курьер "Яндекс.Ровер" в Иннополисе
Робот-курьер Яндекс.Ровер в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми ранее в четверг столкнулись пользователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
"У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси", - сказали в компании.
Сейчас все неполадки устранены. "Сервисы такси работают в штатном режиме", - заверили в "Яндекс Go".
Утром в четверг пользователи также сообщали о неполадках в работе "Яндекс.Лавки". "Некоторые пользователи этим утром могли сталкиваться со сложностями с оплатой из-за кратковременного сбоя на стороне стороннего процессингового центра. Сейчас оплата проходит как обычно", - прокомментировали в компании.
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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