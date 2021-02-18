https://ria.ru/20210218/yandeks-1598035482.html

Специалисты восстановили работу "Яндекс Go" после сбоя

Специалисты восстановили работу "Яндекс Go" после сбоя

Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:39

2021-02-18T15:39

2021-02-18T15:39

россия

яндекс

технологии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Специалисты "Яндекс Go" (суперприложение, включающее "Яндекс.Такси", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Еду") устранили неполадки с доступом к сервисам такси, с которыми ранее в четверг столкнулись пользователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в четверг пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах."У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси", - сказали в компании.Утром в четверг пользователи также сообщали о неполадках в работе "Яндекс.Лавки". "Некоторые пользователи этим утром могли сталкиваться со сложностями с оплатой из-за кратковременного сбоя на стороне стороннего процессингового центра. Сейчас оплата проходит как обычно", - прокомментировали в компании.

https://ria.ru/20210212/yandeks-1597179543.html

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2021

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россия, яндекс, технологии