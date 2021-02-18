https://ria.ru/20210218/wedding-1597888373.html

СМИ: Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес снимутся в романтической комедии

СМИ: Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес снимутся в романтической комедии

СМИ узнали, что Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес снимутся в романтической экшн-комедии "Shotgun Wedding" ("Свадьба под дробовиком"). Вместе с ними фильме... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T04:32

2021-02-18T04:32

2021-02-18T04:32

ленни кравиц

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес снимутся в романтической экшн-комедии "Shotgun Wedding" ("Свадьба под дробовиком"). Вместе с ними фильме появятся: Джош Дюамель, Чич Марин, Д’Арси Карден, Селена Тан, Десмин Боргес и Алекс Маллари, сообщает Deadline. Действие развернется вокруг Грейс (Лопес) и Тома (Дюамель), которым приходится устроить пышную свадьбу на выезде для своих родственников. Однако всех их внезапно берут в заложники бандиты. Молодоженам придется спасать близких и параллельно постараться не убить друг друга. Четырехкратный обладатель премии "Грэмми" Ленни Кравиц исполнит роль Шона — бывшего бойфренда Грейс. Пока неизвестно, имеет ли он какое-то отношение к "свадебному переполоху". Режиссер картины — Джейсон Мур, снявший "Ученика чародея" и "Идеальный голос". Сценарий написали Марк Хаммер и Элизабет Меривезер. По информации Deadline, к съемкам планирует приступить уже в этом месяце. Но дату выхода картины еще не объявили.

https://ria.ru/20210202/lopez-1595716211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленни кравиц, дженнифер лопес, кино и сериалы, новости культуры