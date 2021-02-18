Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять ИНН для Среднеуральского монастыря, голословны и недоказуемы, заявил РИА Новости секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).
Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца.
"Судя по тому, какие астрономические суммы называет Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком. Естественно, факты передачи митрополиту Кириллу "миллионов долларов" голословны и недоказуемы", - сказал Райников.
Он отметил, что позиция адвокатов, которые позволили Сергию оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, "выглядит странно". Также Райников обратил внимание на слова Романова о том, что он "вне политики церковной и государственной", и выразил надежду, что отказ бывшего схимонаха от политики является первым признаком его покаяния и вразумления.