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Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:22
2021-02-18T14:22
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять ИНН для Среднеуральского монастыря, голословны и недоказуемы, заявил РИА Новости секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца.Он отметил, что позиция адвокатов, которые позволили Сергию оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, "выглядит странно". Также Райников обратил внимание на слова Романова о том, что он "вне политики церковной и государственной", и выразил надежду, что отказ бывшего схимонаха от политики является первым признаком его покаяния и вразумления.
https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html
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бывший схимонах сергий (николай романов), россия, происшествия

Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными

14:22 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять ИНН для Среднеуральского монастыря, голословны и недоказуемы, заявил РИА Новости секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).
Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
20 января, 19:01Религия и мировоззрение
Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне

"Судя по тому, какие астрономические суммы называет Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком. Естественно, факты передачи митрополиту Кириллу "миллионов долларов" голословны и недоказуемы", - сказал Райников.

Он отметил, что позиция адвокатов, которые позволили Сергию оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, "выглядит странно". Также Райников обратил внимание на слова Романова о том, что он "вне политики церковной и государственной", и выразил надежду, что отказ бывшего схимонаха от политики является первым признаком его покаяния и вразумления.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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