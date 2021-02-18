https://ria.ru/20210218/vzyatki-1598016858.html

Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными

Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными

Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:22

2021-02-18T14:22

2021-02-18T14:22

бывший схимонах сергий (николай романов)

россия

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Слова арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что ему якобы пришлось дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять ИНН для Среднеуральского монастыря, голословны и недоказуемы, заявил РИА Новости секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца.Он отметил, что позиция адвокатов, которые позволили Сергию оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, "выглядит странно". Также Райников обратил внимание на слова Романова о том, что он "вне политики церковной и государственной", и выразил надежду, что отказ бывшего схимонаха от политики является первым признаком его покаяния и вразумления.

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

https://ria.ru/20201229/sergiy-1591322131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бывший схимонах сергий (николай романов), россия, происшествия