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Челябинский экс-военком получил условный срок за взятки от призывников
Челябинский экс-военком получил условный срок за взятки от призывников
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы условно бывшему военному комиссару Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в получении взяток от... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:55
2021-02-18T09:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы условно бывшему военному комиссару Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в получении взяток от граждан призывного возраста за освобождение от призыва, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ России по региону.По данным УФСБ, военком был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска. Все они за денежное вознаграждение предоставляли лицам призывного возраста поддельные медзаключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми последние признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали военный билет. Ущерб от их действий составил более 2 миллионов рублей."Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновным бывшего военного комиссара города в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 290, частью 1 статьи 285 УК России ("получение взятки", "злоупотребление должностными полномочиями") и приговорил его к 8 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Также ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, кроме того, ему назначено возмещение ущерба в размере более 1,5 миллиона рублей, поясняется в сообщении.УФСБ добавляет, что посредники военкома осуждены в 2020 году за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение и приговорены к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев и 5 лет условно и штрафам в размере 150 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20190909/1558492185.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), магнитогорск, челябинская область, происшествия

Челябинский экс-военком получил условный срок за взятки от призывников

09:55 18.02.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкНовобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу. 29 ноября 2017
Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу. 29 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы условно бывшему военному комиссару Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в получении взяток от граждан призывного возраста за освобождение от призыва, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ России по региону.
По данным УФСБ, военком был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска. Все они за денежное вознаграждение предоставляли лицам призывного возраста поддельные медзаключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми последние признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали военный билет. Ущерб от их действий составил более 2 миллионов рублей.
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В Рязанской области женщина дала взятку, чтобы ее сын служил ближе к дому
"Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновным бывшего военного комиссара города в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 290, частью 1 статьи 285 УК России ("получение взятки", "злоупотребление должностными полномочиями") и приговорил его к 8 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Также ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, кроме того, ему назначено возмещение ущерба в размере более 1,5 миллиона рублей, поясняется в сообщении.
УФСБ добавляет, что посредники военкома осуждены в 2020 году за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение и приговорены к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев и 5 лет условно и штрафам в размере 150 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
 
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